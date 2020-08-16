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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Стремсгодсет
Хаугесунд - Стремсгодсет: обзор матча 16 августа 2020
Хаугесунд
16.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 3
Завершен
Стремсгодсет
83'
A. Ballegaard Ammitzboll
90+1'
Л. Вильсвик (АГ)
9'
Й. Хове
80'
М. Майгаард
90+2'
Л. Салвесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Стремсгодсет
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Л. Салвесен
Пас отдал
М. Майгаард
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Вильсвик
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
A. Ballegaard Ammitzboll
Пас отдал
К. Вельде
83'
80'
ГОЛ! 0:2!
М. Майгаард
Пас отдал
Х. Стеневик
Желтая карточка
К. Вельде
77'
73'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Д. Ипалибо
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
А. Столас
66'
Замена
Б. Лейте
️️️️
М. Санде
65'
49'
Желтая карточка
К. Красники
39'
Замена
К. Красники
️️️️
А. Лейфссон
34'
Замена
Х. Стеневик
️️️️
K. Tokstad
9'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хове
Пас отдал
М. Мава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
27
Мадс Санде
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Хаугесунд
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
16
Бруну Лейте
ЦП
35
Andreas Endresen
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
4-1-2-4
23
Столас
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
27
Санде
99
Вельде
23
Сандберг
12
25
Ваджи
7
12
4-1-1-4
16
Михра
2
Микельсон
3
Ханссен
19
Лейфссон
26
Вильсвик
18
Ипалибо
8
Хове
14
Мава
11
20
Майгаард
15
Салвесен
27
Санде
16
Лейте
16
Лейте
27
Санде
23
Столас
38
38
23
Столас
11
18
Стеневик
18
Стеневик
11
19
Лейфссон
8
Красники
8
Красники
19
Лейфссон
18
Ипалибо
9
9
18
Ипалибо
Остались в запасе
Хаугесунд
Стремсгодсет
35
Andreas Endresen
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
58
Simen Hammershaug
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
35
Andreas Endresen
ЦФ
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Остались в запасе
58
Simen Hammershaug
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Хаугесунд - Стремсгодсет
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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Хаугесунд
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2019.01.25 00:27
8
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
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15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
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