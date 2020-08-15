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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Мольде
Сарпсборг 08 - Мольде: обзор матча 15 августа 2020
Сарпсборг 08
15.08.2020, суббота, 17:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
2 : 1
Завершен
Мольде
31'
M. Abdellaoue (П)
56'
O. JÃ¸rgen Halvorsen
59'
Э. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Мольде
Замена
С. Ярль
️️️️
Й. Ларсен
86'
Замена
А. Тветер
️️️️
O. JÃ¸rgen Halvorsen
86'
82'
Замена
Т. Кристенсен
️️️️
О. Брюнхильдсен
Замена
J. Adeoti
️️️️
Й. Солтведт
75'
Замена
S. Bojang
️️️️
M. Abdellaoue
63'
61'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Э. Андерсен
61'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Эйкрем
61'
Замена
Э. Хестад
️️️️
Э. Хуссэйн
59'
ГОЛ! 2:1!
Э. Андерсен
Пас отдал
Ф. Эушнес
ГОЛ! 2:0!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Пас отдал
И. Кулибали
56'
Желтая карточка
Й. Ларсен
43'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Abdellaoue
31'
30'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
29'
Желтая карточка
Э. Хуссэйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
6
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
16
Joachim Thomassen
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Сарпсборг 08
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
25
Александер Якобсен
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
2-3-5
3
Наэсс
6
Дюрестам
17
Солтведт
10
Линдсет
48
Кулибали
22
21
7
5
14
Ларсен
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Синюан
6
Эллингсен
28
Хауген
14
Эушнес
8
Хуссэйн
23
Андерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
7
9
Тветер
9
Тветер
7
21
2
2
21
17
Солтведт
17
17
17
Солтведт
14
Ларсен
55
Ярль
55
Ярль
14
Ларсен
17
Брюнхильдсен
10
Кристенсен
10
Кристенсен
17
Брюнхильдсен
8
Хуссэйн
5
Хестад
5
Хестад
8
Хуссэйн
23
Андерсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
23
Андерсен
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Мольде
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
25
Йон Китолано
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
25
Александер Якобсен
ЛВ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
14
Матис Болли
ЛВ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Сарпсборг 08 - Мольде
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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