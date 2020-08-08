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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Буде-Глимт
Волеренга - Буде-Глимт: обзор матча 08 августа 2020
Волеренга
08.08.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
2 : 2
Завершен
Буде-Глимт
1'
M. VilhjÃ¡lmsson
75'
А. Доннум
35'
Й. Хеуге
45'
K. Junker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Буде-Глимт
Желтая карточка
М. Леквен
90'
+1
90'
Замена
S. Skytte
️️️️
Ф. Зинкернагель
87'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
С. Фет
87'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
79'
Желтая карточка
С. Фет
ГОЛ! 2:2!
А. Доннум
Пас отдал
О. Сахрауи
75'
Замена
B. Stokke
️️️️
Б. Финне
72'
Желтая карточка
К. Борхгревинк
69'
64'
Желтая карточка
K. Junker
57'
Замена
A. Foosnaes
️️️️
Ф. Бьоркан
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Х. Шала
55'
45'
ГОЛ! 1:2!
K. Junker
Пас отдал
Й. Хеуге
35'
ГОЛ! 1:1!
Й. Хеуге
Пас отдал
Ф. Зинкернагель
ГОЛ! 1:0!
M. VilhjÃ¡lmsson
Пас отдал
И. Насберг
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
2-5-1-2
1
Классон
37
Насберг
2
Борхгревинк
6
Леквен
9
Шала
15
Доннум
11
Финне
9
Йенсен
11
Сахрауи
27
4
4-1-2-2-1
22
Смитс
2
Сампстед
22
Хейбротен
2
Лоде
15
Бьоркан
7
Берг
19
Фет
14
Салтнес
11
Зинкернагель
10
Хеуге
77
9
Шала
3
Адекугбе
3
Адекугбе
9
Шала
11
Финне
20
20
11
Финне
15
Бьоркан
24
24
15
Бьоркан
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
19
Фет
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
19
Фет
11
Зинкернагель
2
2
11
Зинкернагель
Остались в запасе
Волеренга
Буде-Глимт
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
33
Амин Нури
ЦЗ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Статистика матча Волеренга - Буде-Глимт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
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