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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Старт - Мьёндален
Старт - Мьёндален: обзор матча 02 августа 2020
Старт
02.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
3 : 0
Завершен
Мьёндален
20'
К. Теннессен
88'
E. Schulze
90'
С. Скалевик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Старт - Мьёндален
ГОЛ! 3:0!
С. Скалевик
90'
ГОЛ! 2:0!
E. Schulze
Пас отдал
К. Кабран
88'
Замена
J. Jørgensen
️️️️
E. Marković
83'
80'
Замена
S. Lalle Ibrahim
️️️️
M. Nakkim
Замена
H. Robstad
️️️️
E. Børufsen
77'
Замена
С. Скалевик
️️️️
M. Ramsland
67'
55'
Замена
T. Brochmann
️️️️
W. Sell
Желтая карточка
M. Ramsland
26'
ГОЛ! 1:0!
К. Теннессен
Пас отдал
Й. Даланд
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
11
Кевин Кабран
АП
4
Vegard Bergan
ЦФ
18
Isaac Twum
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
1
Jonas Deumeland
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
1
Sosha Makani
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Старт
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
19
Kasper Skaanes
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
1
Amund Wichne
ЦФ
Мьёндален
32
Jorge Vieira
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
13
Gard Thomas
ЦФ
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
32
Вихне
11
Кабран
11
1
14
18
15
2-1-5
3
Янсен
20
Драгснес
7
Ларсен
33
4
4
15
6
15
6
6
15
18
15
Скалевик
15
Скалевик
18
14
15
15
14
4
7
7
4
4
22
22
4
Остались в запасе
Старт
Мьёндален
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
32
Jorge Vieira
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
13
Gard Thomas
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
23
Эрленд Сегберг
ОП
19
Kasper Skaanes
ЦФ
18
Микаэль Угланд
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
26
Syver Skaar Eriksen
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
13
Gard Thomas
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Старт - Мьёндален
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Сор Арена
Новости команд
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Старт
Мьёндален
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
3
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
2022.01.18 19:56
1
Товарищеские матчи. «Краснодар» в матче с семью голами победил «Мьендален», БАТЭ и «Сочи» обменялись мячами
2020.02.07 20:23
1
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