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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стремсгодсет
Буде-Глимт - Стремсгодсет: обзор матча 02 августа 2020
Буде-Глимт
02.08.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
3 : 2
Завершен
Стремсгодсет
12'
Ф. Зинкернагель
28'
N. Gunnarsson (АГ)
67'
Й. Хеуге
13'
М. Мава
66'
K. Tokstad
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Стремсгодсет
90'
+1
Желтая карточка
М. Мава
Желтая карточка
В. Бонифаци
85'
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
83'
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
Ф. Зинкернагель
83'
74'
Замена
M. Molvadgaard
️️️️
Й. Хове
ГОЛ! 3:2!
Й. Хеуге
Пас отдал
С. Фет
67'
66'
ГОЛ! 2:2!
K. Tokstad
Пас отдал
М. Майгаард
Замена
A. Foosnaes
️️️️
Ф. Бьоркан
39'
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
N. Gunnarsson
28'
24'
Желтая карточка
Й. Хове
Замена
М. Хейбротен
️️️️
Б. Матиас Мое
15'
13'
ГОЛ! 1:1!
М. Мава
Пас отдал
K. Tokstad
ГОЛ! 1:0!
Ф. Зинкернагель
Пас отдал
У. Салтнес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Смитс
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Зинкернагель
77
3-1-1-5
16
Михра
2
Микельсон
3
Ханссен
26
Вильсвик
18
Ипалибо
8
Хове
15
Салвесен
14
Мава
11
20
Майгаард
23
15
Бьоркан
24
24
15
Бьоркан
18
Мое
22
Хейбротен
22
Хейбротен
18
Мое
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
11
Зинкернагель
22
22
11
Зинкернагель
8
Хове
9
9
8
Хове
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стремсгодсет
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
37
Аск Тьеррандсен-Скау
ЦП
Остались в запасе
80
Andreas Rosendal Nyhagen
ЦФ
40
Мортен Саэтра
ВР
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
8
Крешник Красники
ЦП
18
Халльдор Стеневик
ПВ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Статистика матча Буде-Глимт - Стремсгодсет
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
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