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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Волеренга
Бранн - Волеренга: обзор матча 01 августа 2020
Бранн
01.08.2020, суббота, 21:30
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
1 : 2
Завершен
Волеренга
9'
К. Бармен (П)
31'
Б. Финне (П)
47'
Б. Финне (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бранн - Волеренга
83'
Желтая карточка
У. Камара
80'
Замена
У. Камара
️️️️
Б. Финне
75'
Замена
Д. Вега
️️️️
А. Доннум
71'
Желтая карточка
Ф. Майре
Замена
Э. Хустад
️️️️
Р. Кристиансен
71'
Замена
Т. Грегор
️️️️
Д. Бамба
71'
Замена
J. Tveita
️️️️
Р. Тэйлор
61'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
D. Alexander Pedersen
61'
47'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Б. Финне
46'
Замена
B. Stokke
️️️️
И. Насберг
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Финне
Желтая карточка
Р. Тэйлор
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Бармен
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
24
Петтер Странд
ЛЗ
4
Вегар Форрен
ЦЗ
24
Уле-Мартин Кольскоген
ЦЗ
24
Рубен Кристиансен
ЦЗ
10
Кристоффер Бармен
ЦП
21
Роберт Тэйлор
ЦП
7
Жилберт Коомсон
ПВ
23
Daniel Alexander Pedersen
ЦФ
10
Amer Ordagić
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
1
HÃ¥kon Opdal
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Волеренга
1
Кристоффер Классон
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Арон Доннум
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
4
Jonatan Nation
ЦФ
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Бранн
1
Маркус Петтерсен
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
20
Эрленд Хустад
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
15
Jon-Helge Tveita
ЦФ
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
15
Дейвер Вега
ЦП
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
28
Усман Камара
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
4-2-1-4
24
Странд
24
Кольскоген
24
Кристиансен
4
Форрен
10
Бармен
21
Тэйлор
7
Коомсон
23
1
99
Бамба
10
2-5-1-2
1
Классон
2
Борхгревинк
37
Насберг
9
Йенсен
6
Леквен
15
Доннум
11
Финне
7
Майре
11
Сахрауи
27
4
24
Кристиансен
20
Хустад
20
Хустад
24
Кристиансен
23
7
Хауген
7
Хауген
23
99
Бамба
4
Грегор
4
Грегор
99
Бамба
21
Тэйлор
15
15
21
Тэйлор
15
Доннум
15
Вега
15
Вега
15
Доннум
11
Финне
28
Камара
28
Камара
11
Финне
37
Насберг
20
20
37
Насберг
Остались в запасе
Бранн
Волеренга
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ВР
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Остались в запасе
77
Маркус Менерт
ПВ
41
Mikal Kvinge
ЦФ
4
Christian Rismark
ЦФ
1
Маркус Петтерсен
ВР
2
Таийо Тенисте
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кьетил Хауг
ВР
2
Oskar Opsahl
ЦФ
13
Brage Skaret
ЦФ
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Статистика матча Бранн - Волеренга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бранн
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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