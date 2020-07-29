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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Сарпсборг 08 - Хаугесунд: обзор матча 29 июля 2020
Сарпсборг 08
29.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
0 : 0
Завершен
Хаугесунд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарпсборг 08 - Хаугесунд
Замена
Й. Солтведт
️️️️
Й. Ларсен
84'
74'
Замена
C. Grindheim
️️️️
J. Vaage Nilsen
73'
Замена
М. Санде
️️️️
И. Ваджи
Замена
А. Якобсен
️️️️
S. Bojang
68'
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
М. Офкир
68'
Желтая карточка
J. Thomassen
43'
38'
Желтая карточка
И. Ваджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
10
Джонатан Линдсет
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
5
Magnar Odegaard
ЦФ
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
23
Никлас Сандберг
ПВ
25
Ибраима Ваджи
ЦФ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Сарпсборг 08
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Александер Якобсен
ЛВ
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
Хаугесунд
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
2-2-1-5
4
Утвик
3
Наэсс
10
Линдсет
48
Кулибали
11
Офкир
2
14
Ларсен
7
16
91
4-2-5
23
Педерсен
3
Деслер
16
Хансен
23
Столас
23
Сандберг
99
Вельде
25
Ваджи
38
6
12
12
2
25
Якобсен
25
Якобсен
2
14
Ларсен
17
Солтведт
17
Солтведт
14
Ларсен
11
Офкир
21
21
11
Офкир
6
7
7
6
25
Ваджи
27
Санде
27
Санде
25
Ваджи
Остались в запасе
Сарпсборг 08
Хаугесунд
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
9
Александер-Рууд Тветер
ЦФ
22
Aslak Falch
ЦФ
24
Anwar Elyounoussi
ЦФ
17
Сигурд Квиле
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
8
Aboubacar Konte
ЦФ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
35
Andreas Endresen
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
Главный тренер
Гейр Бакке
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Сарпсборг 08 - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
Сарпсборг Стадион
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Сарпсборг 08
Хаугесунд
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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