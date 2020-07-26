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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Сандефьорд - Мьёндален
Сандефьорд - Мьёндален: обзор матча 26 июля 2020
Сандефьорд
26.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
1 : 0
Завершен
Мьёндален
64'
Э. Бренден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандефьорд - Мьёндален
Замена
G. Gibson
️️️️
М. Валес
84'
78'
Замена
A. Hellum
️️️️
S. Lalle Ibrahim
78'
Замена
M. Ovenstad
️️️️
J. Solberg
ГОЛ! 1:0!
Э. Бренден
64'
Замена
Э. Бренден
️️️️
L. Markmanrud
61'
Желтая карточка
М. Валес
49'
46'
Замена
С. Лизет
️️️️
T. Brochmann
42'
Желтая карточка
S. Lalle Ibrahim
Желтая карточка
L. Markmanrud
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандефьорд
19
Вильям Куртович
ОП
6
Сандер Рисан Мерк
ЦП
3
Марк Валес
ЦП
10
Rufo
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
3
Lars Markmanrud
ЦФ
4
Martin Kreuzriegler
ЦФ
3
Anton Kralj
ЦФ
6
Emil Palsson
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
7
Marcos Celorrio
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
5
Alexander Hansen
ЦФ
4
Markus Nakkim
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Сандефьорд
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
15
Эрик Бренден
ЦП
25
George Gibson
ЦФ
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
23
Сондре Лизет
ЦФ
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
18
Andreas Hellum
ЦФ
1-2-5
19
Куртович
6
Мерк
3
Валес
3
7
7
6
4
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
15
22
6
33
7
3
Валес
25
25
3
Валес
3
15
Бренден
15
Бренден
3
7
23
Лизет
23
Лизет
7
3
Янсен
3
Янсен
6
17
17
6
22
18
18
22
Остались в запасе
Сандефьорд
Мьёндален
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Остались в запасе
99
Jesper Granlund
ЦФ
29
Jørgen Kili Fjeldskår
ЦФ
2
Lars Grorud
ЦФ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
31
Peder Meen Johansen
ЦФ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
28
Сиверт Гуссиас
ЦФ
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
25
Gustav Sving Helling
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
27
Franck Bamenye
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Вегард Хансен
Статистика матча Сандефьорд - Мьёндален
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
0 : 2
18.10.2026
Лиллестрем
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Информация о матче
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Форвард «Русенборга» – о своем голе в девятку дальним ударом: «Член – в правую руку, телефон – в левую. Собираюсь получить удовольствие»
2024.04.02 20:56
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2021.06.12 16:58
«Нижний Новгород» ведет переговоры о трансфере норвежского вингера Ларсена («Чемпионат»)
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2020.02.07 20:23
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