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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Мольде
Буде-Глимт - Мольде: обзор матча 26 июля 2020
Буде-Глимт
26.07.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
3 : 1
Завершен
Мольде
26'
П. Берг
65'
K. Junker
71'
Й. Хеуге
9'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Мольде
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
Ф. Зинкернагель
90'
+1
77'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
Э. Хестад
77'
Замена
Л. Джеймс
️️️️
О. Омойджуанфо
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
77'
ГОЛ! 3:1!
Й. Хеуге
71'
68'
Замена
М. Мострем
️️️️
М. Эйкрем
ГОЛ! 2:1!
K. Junker
Пас отдал
У. Салтнес
65'
Желтая карточка
М. Лоде
52'
ГОЛ! 1:1!
П. Берг
26'
24'
Желтая карточка
М. Бьорнбак
9'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
5
Эйрик Хестад
ПВ
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Смитс
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Зинкернагель
77
3-2-1-3-1
1
Линде
2
Уинго
15
Бьорнбак
28
Хауген
23
Сьелстад
14
Эушнес
8
Хуссэйн
15
Кнутсон
23
Эйкрем
5
Хестад
10
Омойджуанфо
11
Зинкернагель
22
22
11
Зинкернагель
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
10
Омойджуанфо
90
Джеймс
90
Джеймс
10
Омойджуанфо
5
Хестад
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
5
Хестад
23
Эйкрем
9
Мострем
9
Мострем
23
Эйкрем
Остались в запасе
Буде-Глимт
Мольде
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Sammy Skytte
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
35
Adan Abadala Hussein
ЦФ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
2
Sammy Skytte
ЦП
Остались в запасе
25
Йон Китолано
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
23
Эрик Андерсен
ПВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Буде-Глимт - Мольде
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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