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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Хаугесунд
Волеренга - Хаугесунд: обзор матча 15 июля 2020
Волеренга
15.07.2020, среда, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
1 : 0
Завершен
Хаугесунд
82'
B. Stokke
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волеренга - Хаугесунд
ГОЛ! 1:0!
B. Stokke
Пас отдал
М. Леквен
82'
81'
Замена
А. Столас
️️️️
Б. Каллман
80'
Замена
A. Ballegaard Ammitzboll
️️️️
Н. Сандберг
Замена
Д. Вега
️️️️
Х. Шала
72'
55'
Замена
C. Grindheim
️️️️
J. Vaage Nilsen
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Б. Финне
46'
Замена
М. Леквен
️️️️
Ф. Майре
46'
28'
Желтая карточка
К. Вельде
Желтая карточка
B. Stokke
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Кьетил Хауг
ВР
3
Johan BjÃ¸rdal
ЦЗ
37
Иван Насберг
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
2
Кристиан Борхгревинк
ПЗ
9
Фредрик Йенсен
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Херолинд Шала
ЦП
11
Бор Финне
ЦП
27
MatthÃas VilhjÃ¡lmsson
ЦФ
20
Benjamin Stokke
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Волеренга
21
Adam Kwarasey
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
6
Магнус Леквен
ЦП
15
Дейвер Вега
ЦП
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
4-4-2
1
Хауг
3
37
Насберг
3
Адекугбе
2
Борхгревинк
9
Йенсен
9
Шала
11
Финне
7
Майре
20
27
3-1-2-4
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
18
Кригард
23
Сандберг
99
Вельде
12
6
9
Каллман
12
11
Финне
11
Сахрауи
11
Сахрауи
11
Финне
7
Майре
6
Леквен
6
Леквен
7
Майре
9
Шала
15
Вега
15
Вега
9
Шала
6
7
7
6
9
Каллман
23
Столас
23
Столас
9
Каллман
23
Сандберг
38
38
23
Сандберг
Остались в запасе
Волеренга
Хаугесунд
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Adam Kwarasey
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
15
Один-Тиаго Хольм
ЦП
21
Adam Kwarasey
ВР
33
Амин Нури
ЦЗ
Остались в запасе
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
27
Мадс Санде
ЦП
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Волеренга - Хаугесунд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Волеренга
3 : 1
18.10.2026
Бранн
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Волеренга
Хаугесунд
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
12 августа
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
2022.02.09 20:09
1
Семин: «Я доволен тем, как игроки тренируются. Главное, что есть энтузиазм и мотивация»
2019.02.11 00:13
1
Товарищеский матч. «Локомотив» обыграл «Хаугесунд»
2019.02.10 20:40
3
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