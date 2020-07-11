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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Хаугесунд - Мольде
Хаугесунд - Мольде: обзор матча 11 июля 2020
Хаугесунд
11.07.2020, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
0 : 3
Завершен
Мольде
18'
Э. Андерсен
29'
Э. Хуссэйн
78'
Л. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаугесунд - Мольде
Замена
М. Санде
️️️️
Б. Лейте
82'
79'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
М. Эйкрем
78'
ГОЛ! 0:3!
Л. Джеймс
Пас отдал
М. Мострем
76'
Желтая карточка
Ф. Эушнес
Замена
C. Grindheim
️️️️
A. Ballegaard Ammitzboll
73'
71'
Замена
Ф. Сьелстад
️️️️
Э. Хуссэйн
71'
Замена
М. Мострем
️️️️
Э. Андерсен
57'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
О. Брюнхильдсен
49'
Желтая карточка
О. Брюнхильдсен
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
О. Брюнхильдсен
18'
ГОЛ! 0:1!
Э. Андерсен
Пас отдал
М. Эйкрем
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаугесунд
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
3
Миккел Деслер
ПЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
16
Бруну Лейте
ЦП
23
Никлас Сандберг
ПВ
12
Helge Sandvik
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
6
Joakim Vaage Nilsen
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
38
Alexander Ballegaard Ammitzboll
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
23
Эрик Андерсен
ПВ
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Хаугесунд
23
Александер Столас
ЛЗ
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
27
Мадс Санде
ЦП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
7
Christian Grindheim
ЦФ
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
2
Генри Уинго
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
3-1-2-5
3
Деслер
16
Хансен
23
Педерсен
16
Лейте
99
Вельде
23
Сандберг
12
38
9
Каллман
6
12
4-1-1-3-1
1
Линде
27
Хольмгрен-Педерсен
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
25
Китолано
14
Эушнес
8
Хуссэйн
23
Андерсен
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
90
Джеймс
16
Лейте
27
Санде
27
Санде
16
Лейте
38
7
7
38
8
Хуссэйн
23
Сьелстад
23
Сьелстад
8
Хуссэйн
23
Эйкрем
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
23
Эйкрем
17
Брюнхильдсен
15
Кнутсон
15
Кнутсон
17
Брюнхильдсен
23
Андерсен
9
Мострем
9
Мострем
23
Андерсен
Остались в запасе
Хаугесунд
Мольде
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Остались в запасе
18
Кевин-Мартин Кригард
ОП
12
Luděk Vejmola
ЦФ
3
Ben Kantie Karamoko
ЦФ
23
Александер Столас
ЛЗ
13
Kristoff Gunnarshaug
ЦФ
Остались в запасе
2
Генри Уинго
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
1
Алекс Кранинкс
ВР
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Статистика матча Хаугесунд - Мольде
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
Хаугесунд Стадион
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