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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мьёндален - Кристиансунд
Мьёндален - Кристиансунд: обзор матча 28 июня 2020
Мьёндален
28.06.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
1 : 2
Завершен
Кристиансунд
90+2'
S. Lalle Ibrahim
51'
Л. Каллудра
86'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мьёндален - Кристиансунд
ГОЛ! 1:2!
S. Lalle Ibrahim
90'
+2
Замена
️️️️
S. Aasmundsen
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Пеллегрино
Пас отдал
С. Серли
Замена
C. Gauseth
️️️️
T. Brochmann
82'
Замена
️️️️
W. Sell
82'
79'
Замена
О. Скарсем
️️️️
D. Peter Ulvestad
79'
Замена
E. Sivertsen
️️️️
Л. Каллудра
79'
Замена
А. Пеллегрино
️️️️
A. Askar
63'
Замена
Б. Бай
️️️️
Ф. Кастрати
Замена
M. Ovenstad
️️️️
F. Brustad
62'
Замена
С. Лизет
️️️️
J. Solberg
62'
51'
ГОЛ! 0:1!
Л. Каллудра
Пас отдал
A. Askar
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьёндален
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
4
Markus Nakkim
ЦФ
1
Sosha Makani
ЦФ
22
Shuaibu Lalle Ibrahim
ЦФ
8
Fredrik Brustad
ЦФ
7
Tonny Brochmann
ЦФ
33
Stian Aasmundsen
ЦФ
4
William Sell
ЦФ
6
Joackim Solberg
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Кристиансунд
30
Serigne Mor Mbaye
ВР
28
Кристоф Психе
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
5
Бент Сермо
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
77
Amin Askar
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мьёндален
3
Квинт Янсен
ЦЗ
32
Jorge Vieira
ЦФ
17
Martin Ovenstad
ЦФ
11
Christian Gauseth
ЦФ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
Кристиансунд
15
Erlend Sivertsen
ЦЗ
77
Олаус Скарсем
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
1-1-5
20
Драгснес
7
Ларсен
33
15
6
4
7
4-3-3
30
3
Асбак
5
5
Сермо
28
Психе
10
Каллудра
6
10
Серли
15
Кастрати
23
77
8
17
17
8
7
11
11
7
6
23
Лизет
23
Лизет
6
5
77
Скарсем
77
Скарсем
5
15
Кастрати
13
Бай
13
Бай
15
Кастрати
10
Каллудра
15
15
10
Каллудра
77
90
Пеллегрино
90
Пеллегрино
77
Остались в запасе
Мьёндален
Кристиансунд
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
32
Jorge Vieira
ЦФ
3
Квинт Янсен
ЦЗ
3
Dagur Dan Þórhallsson
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
4
Ivar Furu
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Вегард Хансен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Мьёндален - Кристиансунд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Мьёндален
0 : 3
12.12.2021
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Волеренга
2 : 0
05.12.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Мьёндален
1 : 3
28.11.2021
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
20.11.2021
Мьёндален
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Мьёндален
0 : 1
07.11.2021
Викинг
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Мьёндален Стадион
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