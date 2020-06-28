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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Сарпсборг 08
Буде-Глимт - Сарпсборг 08: обзор матча 28 июня 2020
Буде-Глимт
28.06.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 1
Завершен
Сарпсборг 08
32'
Й. Хеуге
58'
У. Салтнес
54'
O. JÃ¸rgen Halvorsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Сарпсборг 08
90'
+3
Желтая карточка
M. Odegaard
Замена
С. Тунекти
️️️️
Й. Хеуге
89'
85'
Замена
М. Офкир
️️️️
Й. Хорн
Замена
В. Бонифаци
️️️️
K. Junker
83'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Ф. Зинкернагель
82'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
82'
72'
Замена
И. Кулибали
️️️️
Г. Ветти
70'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Й. Солтведт
70'
Замена
M. Abdellaoue
️️️️
Й. Ларсен
Замена
S. Skytte
️️️️
Б. Матиас Мое
68'
ГОЛ! 2:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Ф. Бьоркан
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
O. JÃ¸rgen Halvorsen
46'
Замена
O. JÃ¸rgen Halvorsen
️️️️
S. Bojang
ГОЛ! 1:0!
Й. Хеуге
Пас отдал
K. Junker
32'
15'
Желтая карточка
S. Bojang
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
77
Kasper Junker
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Сарпсборг 08
4
Бьорн-Инге Утвик
ЦЗ
3
Йорген Хорн
ЦЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
10
Джонатан Линдсет
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
6
Антон Салетрос
ЦП
91
David Mitov Nilsson
ЦФ
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
16
Joachim Thomassen
ЦФ
2
Sulayman Bojang
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
2
Sammy Skytte
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Сарпсборг 08
3
Николай Наэсс
ЦЗ
11
Мохамед Офкир
ЛВ
25
Александер Якобсен
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
22
Aslak Falch
ЦФ
7
Ole JÃ¸rgen Halvorsen
ЦФ
21
Mostafa Abdellaoue
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Смитс
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
19
Фет
14
Салтнес
10
Хеуге
11
Зинкернагель
77
2-4-5
4
Утвик
3
Хорн
10
Линдсет
18
Ветти
6
Салетрос
17
Солтведт
91
5
2
16
14
Ларсен
11
Зинкернагель
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
11
Зинкернагель
77
22
Бонифаци
22
Бонифаци
77
10
Хеуге
17
Тунекти
17
Тунекти
10
Хеуге
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
18
Мое
2
2
18
Мое
3
Хорн
11
Офкир
11
Офкир
3
Хорн
2
7
7
2
18
Ветти
48
Кулибали
48
Кулибали
18
Ветти
17
Солтведт
25
Якобсен
25
Якобсен
17
Солтведт
14
Ларсен
21
21
14
Ларсен
Остались в запасе
Буде-Глимт
Сарпсборг 08
12
Никита Хайкин
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
22
Aslak Falch
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
Остались в запасе
22
Aslak Falch
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Буде-Глимт - Сарпсборг 08
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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