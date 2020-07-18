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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - ПАС Ламия
Астерас - ПАС Ламия: обзор матча 18 июля 2020
Астерас
18.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 7 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
18'
Х. Регис
51'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - ПАС Ламия
Желтая карточка
G. Antzoulas
88'
84'
Замена
️️️️
G. Skondras
84'
Замена
I. Sassi
️️️️
C. Aravidis
75'
Желтая карточка
Д. Адеджо
68'
Замена
А. Караманос
️️️️
M.
Желтая карточка
Н. Пападопулос
54'
51'
ГОЛ! 1:1!
M.
Пас отдал
A. Vasilogiannis
44'
Желтая карточка
M. Iyaaba Asigba
ГОЛ! 1:0!
Х. Регис
Пас отдал
А. Риера
18'
4'
Желтая карточка
G. Skondras
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
23
Giannis Skondras
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
0
C. Aravidis
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
44
Konstantinos Zorbas
ЦФ
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
19
Ismail Sassi
ЦФ
3-3-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
6
22
3
Тасулис
44
14
97
20
Регис
40
Сито
23
Риера
4-2-4
1
Эпасси
4
Адеджо
23
5
Дзанетопулос
29
Баанак
12
7
9
9
Романич
0
50
9
11
Караманос
11
Караманос
9
0
19
19
0
Остались в запасе
Астерас
ПАС Ламия
99
Антонис Цифцис
ВР
44
Konstantinos Zorbas
ЦФ
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
44
Konstantinos Zorbas
ЦФ
22
Konstantinos Panagiotou
ЦФ
92
Athanasios Michopoulos
ЦФ
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
69
Олуватобилоба Алагбе
ЦЗ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
8
Панайотис Цимас
ЦП
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Остались в запасе
22
Konstantinos Nikolopoulos
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
13
Panagiotis Katsikas
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Астерас - ПАС Ламия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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