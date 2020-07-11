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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Ларисса
ПАС Ламия - Ларисса: обзор матча 11 июля 2020
ПАС Ламия
11.07.2020, суббота, 19:15
Греция. Суперлига, 6 тур
0 : 0
Завершен
Ларисса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Ларисса
Замена
I. Sassi
️️️️
C. Aravidis
84'
Замена
A. Vasilogiannis
️️️️
А. Караманос
82'
40'
Желтая карточка
A. Michael
35'
Замена
A. Michael
️️️️
A. Ghazal
Желтая карточка
C. Bouloulis
17'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
1
Девис Эпасси
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
0
C. Aravidis
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Ларисса
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
15
Светозар Маркович
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
22
Adnan Secerovic
ЦП
66
Ali Ghazal
ЦП
7
Винисиус
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
11
Athanasios Papazoglou
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
29
Патрик Баанак
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
19
Ismail Sassi
ЦФ
Ларисса
5
Alexis Michael
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
0
G. Torje
ЦП
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
3-2-2-3
1
Эпасси
4
Адеджо
27
2
Салиакас
24
23
12
16
Бехарано
9
Романич
11
Караманос
0
4-4-2
47
Кристинссон
4
15
Маркович
70
25
66
7
Винисиус
22
22
11
70
Пинакас
11
Караманос
7
7
11
Караманос
0
19
19
0
66
5
5
66
Остались в запасе
ПАС Ламия
Ларисса
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
77
Матео Музек
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
0
G. Torje
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
Остались в запасе
50
Mark Iyaaba Asigba
ЦФ
29
Патрик Баанак
ЦЗ
90
Christoforos Karagiannis
ЦФ
45
Nikolaos Tsoukalos
ЦФ
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Остались в запасе
67
Stefanos Souloukos
ЦФ
27
Dimitris Loufakis
ЦФ
77
Матео Музек
ЦЗ
16
Nikola Zizic
ЦЗ
0
G. Torje
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Георгиос Петракис
Статистика матча ПАС Ламия - Ларисса
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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