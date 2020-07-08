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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Сендерийск
Люнгбю - Сендерийск: обзор матча 08 июля 2020
Люнгбю
08.07.2020, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сендерийск
54'
М. Варминг
25'
P. Buch Christiansen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люнгбю - Сендерийск
80'
Замена
А. Бах
️️️️
R. Vinderslev
Замена
K. Enghardt
️️️️
Ф. Винтер
70'
64'
Замена
E. Gunnthor Jonsson
️️️️
R. Hassan
ГОЛ! 1:1!
М. Варминг
Пас отдал
A. Riel
54'
Замена
М. Варминг
️️️️
Ф. Гиткьяер
46'
Замена
A. Riel
️️️️
П. Грегор
46'
25'
ГОЛ! 0:1!
P. Buch Christiansen
Пас отдал
К. Якобсен
10'
Желтая карточка
J. Duarte Vieira Pereira
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
7
Jesper Christjansen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
7
G. Marcussen
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
0
K. Enghardt
ЦЗ
8
M. Rasmussen
ЦП
11
Andre Riel
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
18
Александер Бах
ПЗ
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
3-1-5
18
Шрам
3
5
Грегор
3
Винтер
28
Вестергор
7
Нильсен
27
7
26
Гиткьяер
7
3-5-2
1
14
26
5
Олафссон
14
Якобсен
17
22
Фредериксен
34
Эскесен
6
20
77
5
Грегор
11
11
5
Грегор
20
Йоргенсен
20
Йоргенсен
3
Винтер
0
0
3
Винтер
26
Гиткьяер
11
Варминг
11
Варминг
26
Гиткьяер
6
18
Бах
18
Бах
6
77
6
6
77
Остались в запасе
Люнгбю
Сендерийск
30
Томас Миккельсен
ВР
8
M. Rasmussen
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
28
Sebastian Mielitz
ВР
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
8
M. Rasmussen
ЦП
Остались в запасе
28
Sebastian Mielitz
ВР
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Статистика матча Люнгбю - Сендерийск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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