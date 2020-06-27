Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Силькеборг
Сендерийск - Силькеборг: обзор матча 27 июня 2020
Сендерийск
27.06.2020, суббота, 19:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
1 : 0
Завершен
Силькеборг
83'
К. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сендерийск - Силькеборг
88'
Желтая карточка
А. Хагельскьер
Желтая карточка
P. Kanstrup
87'
ГОЛ! 1:0!
К. Якобсен
Пас отдал
А. Бах
83'
Замена
R. Vinderslev
️️️️
M. Albaek
80'
Замена
А. Довбик
️️️️
J. Absalonsen
78'
Замена
P. Buch Christiansen
️️️️
V. Ekani
78'
72'
Желтая карточка
Ф. Алвес
Замена
R. Hassan
️️️️
Э. Фредериксен
71'
Замена
К. Якобсен
️️️️
Ю. Эскесен
71'
71'
Замена
С. Йоргенсен
️️️️
М. Бринк
64'
Желтая карточка
М. Бринк
62'
Замена
G. Dahl
️️️️
F. Moller
Желтая карточка
V. Ekani
59'
46'
Замена
J. Okkels
️️️️
В. Моберг
46'
Замена
E. Holten
️️️️
Ж. Брумадо
22'
Желтая карточка
В. Моберг
17'
Желтая карточка
F. Moller
8'
Желтая карточка
Ж. Брумадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
29
Victor Ekani
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Силькеборг
29
Расмус Карстенсен
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
6
Frederik Moller
ЦЗ
6
Марк Бринк
ЦП
8
Филип Лесняк
ЦП
18
Мадс Каалунд
ЦП
6
Вегард Моберг
ЦП
7
Николай Валлис
ЦП
22
Рафаэль Ромо
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
14
Кристиан Якобсен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
77
Rilwan Hassan
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
8
Себастьян Йоргенсен
ЦП
15
Gustav Dahl
ЦФ
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
11
E. Holten
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
3-5-1-1
28
27
3
Гартенманн
18
Бах
17
29
0
34
Эскесен
6
22
Фредериксен
18
Якобсен
4-5-2
32
Алвес
45
Хагельскьер
6
29
Карстенсен
6
Бринк
18
Каалунд
6
Моберг
7
Валлис
8
Лесняк
74
Брумадо
22
Ромо
22
Фредериксен
77
77
22
Фредериксен
34
Эскесен
14
Якобсен
14
Якобсен
34
Эскесен
17
6
6
17
0
9
Довбик
9
Довбик
0
29
20
20
29
6
15
15
6
6
Бринк
8
Йоргенсен
8
Йоргенсен
6
Бринк
74
Брумадо
11
11
74
Брумадо
6
Моберг
19
19
6
Моберг
Остались в запасе
Сендерийск
Силькеборг
1
Nikola Mirkovic
ВР
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ким Поульсен
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
Остались в запасе
24
Jeppe Gertsen
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
11
Александер Линд
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Ким Поульсен
Статистика матча Сендерийск - Силькеборг
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
Новости команд
Все
Сендерийск
Силькеборг
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+