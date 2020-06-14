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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Сендерийск - Люнгбю
Сендерийск - Люнгбю: обзор матча 14 июня 2020
Сендерийск
14.06.2020, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сендерийск
28
Sebastian Mielitz
ВР
27
Pierre Kanstrup
ЦЗ
14
João Duarte Vieira Pereira
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
29
Victor Ekani
ЦП
17
Mads Albaek
ЦП
34
Юлиус Эскесен
ЦП
6
Eggert Gunnthor Jonsson
ЦП
0
J. Absalonsen
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Люнгбю
30
Томас Миккельсен
ВР
28
Николай Гертсен
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
9
Lasse Fosgaard
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
8
M. Rasmussen
ЦП
2
Патрик Да Силва
ЦП
7
G. Marcussen
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Сендерийск
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Nicholas Marfelt
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Люнгбю
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
5
Martin Ornskov
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
4-5-1
28
27
14
3
Гартенманн
18
Бах
17
34
Эскесен
6
0
29
18
Якобсен
3-4-3
30
Миккельсен
28
Гертсен
5
Грегор
5
Тшиемб
8
Ремер
8
2
Да Силва
9
10
Корлу
7
Нильсен
7
Остались в запасе
Сендерийск
Люнгбю
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Nicholas Marfelt
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
5
Martin Ornskov
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
18
Nicholas Marfelt
ЦЗ
26
Patrick Banggaard
ЦЗ
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
6
R. Vinderslev
ЦП
9
Артем Довбик
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Остались в запасе
18
Фредерик Аугуст Шрам
ВР
0
K. Enghardt
ЦЗ
3
Lasse Nielsen
ЦЗ
5
Martin Ornskov
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
11
Магнус Варминг
ЦФ
27
Ertugrul Teksen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Сондергаард
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Сендерийск - Люнгбю
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сендерийск
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Хадерслев Идретспарк
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