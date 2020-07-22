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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Мидтьюлланд
Брондбю - Мидтьюлланд: обзор матча 22 июля 2020
Брондбю
22.07.2020, среда, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 1
Завершен
Мидтьюлланд
13'
М. Уре
8'
Р. Шварц
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Мидтьюлланд
Желтая карточка
С. Ростед
90'
+5
Замена
K. Fisker
️️️️
Й. Линдстрем
88'
Замена
С. Мраз
️️️️
С. Хедлунд
88'
84'
Замена
О. Серенсен
️️️️
Р. Шварц
Желтая карточка
М. Френдруп
80'
77'
Замена
Н. Дир
️️️️
M. Dal Hende
Замена
Л. Виген
️️️️
К. Менса
73'
Замена
С. Тибблинг
️️️️
М. Уре
73'
68'
Желтая карточка
Н. Мадсен
64'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Ф. Ониика
64'
Замена
М. Андерсон
️️️️
А. Мабиль
Замена
Й. Радошевич
️️️️
А. Слимане
62'
Желтая карточка
Э. Юнг
16'
ГОЛ! 1:1!
М. Уре
Пас отдал
С. Хедлунд
13'
8'
ГОЛ! 0:1!
Р. Шварц
Пас отдал
А. Дрейер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
14
Кевин Менса
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
11
Авер Мабиль
ЦП
10
Эвандер
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
29
Ронни Шварц
ЦФ
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
8
Kasper Fisker
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
4-3-1-2
1
Швабе
24
Ростед
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
14
Менса
32
Френдруп
20
Слимане
35
Линдстрем
17
Уре
15
Хедлунд
4-3-1-2
31
Андерсен
24
Шольц
2
Николайсен
5
27
Коолс
11
Мабиль
10
Эвандер
16
Ониика
10
Дрейер
9
Каба
29
Шварц
35
Линдстрем
8
8
35
Линдстрем
20
Слимане
5
Радошевич
5
Радошевич
20
Слимане
17
Уре
11
Тибблинг
11
Тибблинг
17
Уре
14
Менса
13
Виген
13
Виген
14
Менса
15
Хедлунд
90
Мраз
90
Мраз
15
Хедлунд
5
44
Дир
44
Дир
5
29
Шварц
18
Серенсен
18
Серенсен
29
Шварц
11
Мабиль
23
Андерсон
23
Андерсон
11
Мабиль
16
Ониика
24
Мадсен
24
Мадсен
16
Ониика
Остались в запасе
Брондбю
Мидтьюлланд
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Йеспер Хансен
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йеспер Хансен
ВР
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Брондбю - Мидтьюлланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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