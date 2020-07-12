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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Мидтьюлланд
Орхус - Мидтьюлланд: обзор матча 12 июля 2020
Орхус
12.07.2020, воскресенье, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
3 : 0
Завершен
Мидтьюлланд
8'
П. Мортенсен
50'
К. Хойер
75'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Мидтьюлланд
Желтая карточка
П. Мортенсен
90'
+2
Желтая карточка
Б. Блуме
90'
Замена
A. Gersbach
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
87'
Замена
А. Гренбек
️️️️
B. Hvidt
80'
78'
Желтая карточка
Ф. Ониика
ГОЛ! 3:0!
П. Мортенсен
75'
71'
Замена
Л. Вибе
️️️️
А. Мабиль
Замена
А. Мунксгор
️️️️
К. Дикс
66'
62'
Замена
А. Дрейер
️️️️
М. Андерсон
ГОЛ! 2:0!
К. Хойер
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
50'
46'
Замена
С. Каба
️️️️
Й. Каюсте
42'
Желтая карточка
Й. Каюсте
Желтая карточка
B. Hvidt
27'
23'
Желтая карточка
Р. Николайсен
ГОЛ! 1:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
К. Хойер
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
10
Брор Блуме
ЦП
1
William Eskelinen
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
9
Якоб Анкерсен
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
10
Эвандер
ЦП
4
Маньрекар Джеймс
ЦП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Орхус
39
Magnus Anbo
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
11
Альберт Гренбек
ЦП
3
Alex Gersbach
ЦФ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
26
Лассе Вибе
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
4-2-5
4
Дикс
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
22
10
Блуме
23
Торстейнссон
9
Мортенсен
9
Анкерсен
9
Хелениус
1
3-1-5-1
1
Хансен
27
Коолс
2
Николайсен
5
2
Каюсте
10
Эвандер
16
Ониика
11
Мабиль
23
Андерсон
4
Джеймс
29
Шварц
23
Торстейнссон
3
3
23
Торстейнссон
4
Дикс
3
Мунксгор
3
Мунксгор
4
Дикс
22
11
Гренбек
11
Гренбек
22
23
Андерсон
10
Дрейер
10
Дрейер
23
Андерсон
11
Мабиль
26
Вибе
26
Вибе
11
Мабиль
2
Каюсте
9
Каба
9
Каба
2
Каюсте
Остались в запасе
Орхус
Мидтьюлланд
39
Magnus Anbo
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
39
Magnus Anbo
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
31
Kasper Kristensen
ЦФ
7
Мустафа Бунду
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
24
Николас Мадсен
ЦП
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Орхус - Мидтьюлланд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Информация о матче
Стадион:
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