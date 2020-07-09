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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Нордшелланд
Брондбю - Нордшелланд: обзор матча 09 июля 2020
Брондбю
09.07.2020, четверг, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 6 тур
4 : 0
Завершен
Нордшелланд
14'
С. Тибблинг
19'
М. Уре
84'
М. Уре
88'
М. Уре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Нордшелланд
ГОЛ! 4:0!
М. Уре
Пас отдал
А. Слимане
88'
86'
Замена
️️️️
М. Тюхосен
ГОЛ! 3:0!
М. Уре
Пас отдал
Й. Линдстрем
84'
Замена
А. Слимане
️️️️
А. Брус
80'
78'
Пенальти не реализован!
М. Фрезе
75'
Замена
М. Фрезе
️️️️
И. Месик
Замена
K. Fisker
️️️️
С. Тибблинг
69'
Замена
С. Ростед
️️️️
Й. Радошевич
63'
62'
Замена
А. Франсис
️️️️
J. Juhl Rothmann
62'
Замена
И. Атанга
️️️️
И. Садик
62'
Замена
М. Диоманде
️️️️
К. Сулемана
Желтая карточка
М. Френдруп
55'
Желтая карточка
Й. Радошевич
52'
49'
Желтая карточка
К. Сулемана
Замена
Л. Виген
️️️️
К. Менса
46'
Желтая карточка
С. Тибблинг
40'
ГОЛ! 2:0!
М. Уре
Пас отдал
А. Брус
19'
ГОЛ! 1:0!
С. Тибблинг
Пас отдал
М. Уре
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Нордшелланд
1
Петер Виндаль
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
14
Миккель Дамсгор
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
8
Магнус Андерсен
ЦП
3
Maxwell Woledzi
ЦП
29
Joachim Juhl Rothmann
ЦФ
11
Ибрахим Садик
ЦФ
7
Камалдин Сулемана
ЦФ
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
14
Кевин Менса
ЦП
Нордшелланд
1
Николай Ларсен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
17
Абу Франсис
ЦП
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
20
Исаак Атанга
ЦФ
3-4-1-1
1
Швабе
2
Максе
5
Юнг
5
Брус
5
Радошевич
11
Тибблинг
19
Гаммельбю
32
Френдруп
35
Линдстрем
17
Уре
3-3-1-3
1
Виндаль
5
18
Месик
17
Тюхосен
33
Кристенсен
8
Андерсен
3
14
Дамсгор
7
Сулемана
11
Садик
29
5
Радошевич
24
Ростед
24
Ростед
5
Радошевич
5
Брус
20
Слимане
20
Слимане
5
Брус
11
Тибблинг
8
8
11
Тибблинг
Менса
13
Виген
13
Виген
Менса
14
Менса
14
Менса
18
Месик
3
Фрезе
3
Фрезе
18
Месик
7
Сулемана
10
Диоманде
10
Диоманде
7
Сулемана
29
17
Франсис
17
Франсис
29
11
Садик
20
Атанга
20
Атанга
11
Садик
Остались в запасе
Брондбю
Нордшелланд
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
1
Николай Ларсен
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
Остались в запасе
1
Николай Ларсен
ВР
23
Oliver Marc Rose-Villadsen
ЦП
10
Миккель Ригор
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Каспер Хьюлманд
Статистика матча Брондбю - Нордшелланд
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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