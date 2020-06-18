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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Брондбю
Мидтьюлланд - Брондбю: обзор матча 18 июня 2020
Мидтьюлланд
18.06.2020, четверг, 21:00
Дания. Суперлига, группа A, 2 тур
0 : 0
Завершен
Брондбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йеспер Хансен
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
5
Marc Dal Hende
ЦЗ
24
Александр Шольц
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
2
Йенс-Люс Каюсте
ОП
16
Фрэнк Ониика
ЦП
10
Эвандер
ЦП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Сори Каба
ЦФ
11
Авер Мабиль
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Андреас Брус
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
32
Мортен Френдруп
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Мидтьюлланд
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
26
Лассе Вибе
ЦФ
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хансен
2
Андерссон
24
Шольц
28
Святченко
5
2
Каюсте
16
Ониика
10
Эвандер
10
Дрейер
11
Мабиль
9
Каба
3-5-2
1
Швабе
2
Максе
24
Ростед
3
Скиппер
5
Брус
32
Френдруп
13
Виген
19
Гаммельбю
5
Радошевич
90
Мраз
15
Хедлунд
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Брондбю
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
26
Лассе Вибе
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Мадс Хермансен
ВР
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
2
Расмус Николайсен
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
23
Микаэл Андерсон
ЦП
20
Тим Спарв
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
26
Лассе Вибе
ЦФ
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
8
Kasper Fisker
ЦП
11
Симон Тибблинг
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
17
Микаэль Уре
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Мидтьюлланд - Брондбю
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лига конференций, 2 тур
Мидтьюлланд
0 : 1
22.10.2026
Сент-Труйден
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
- : -
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 10 тур
Брондбю
5 : 2
11.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
МКХ Арена
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