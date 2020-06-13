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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - ПАС Ламия
Атромитос - ПАС Ламия: обзор матча 13 июня 2020
Атромитос
13.06.2020, суббота, 19:30
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
ПАС Ламия
45+5'
R. Galo
44'
Д. Адеджо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атромитос - ПАС Ламия
90'
+4
Замена
А. Дзанетопулос
️️️️
Л. Романич
89'
Замена
М. Салиакас
️️️️
I. Sassi
Замена
П. Якумакис
️️️️
Г. Манусос
88'
Желтая карточка
А. Бусуладжич
82'
79'
Желтая карточка
I. Sassi
Замена
B. Rabello
️️️️
А. Андруцос
74'
Замена
А. Веллиос
️️️️
Н. де Паув
65'
64'
Замена
C. Bouloulis
️️️️
L. Villalba
63'
Замена
M.
️️️️
Д. Бехарано
59'
Желтая карточка
Д. Бехарано
46'
Замена
A. Vasilogiannis
️️️️
А. Караманос
ГОЛ! 1:1!
R. Galo
45'
+5
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Адеджо
Пас отдал
I. Sassi
18'
Желтая карточка
I. Niasse
Желтая карточка
Г. Манусос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
33
Спирос Рисванис
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
8
Азер Бусуладжич
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАС Ламия
13
Damir Kahriman
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
0
L. Villalba
ЦП
6
Ibrahima Niasse
ЦП
16
Данни Бехарано
ЦП
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
9
Лазар Романич
ЦФ
19
Ismail Sassi
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Атромитос
16
Балаж Медьери
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
ПАС Ламия
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
21
Elini Dimoutsos
ЦП
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
9
Miguel
ЦФ
3-2-2-3
35
Мандас
12
6
Гутас
33
Рисванис
19
Кивракидис
14
Андруцос
8
Харисис
8
Бусуладжич
9
Манусос
27
14
де Паув
4-3-3
13
4
Адеджо
24
27
23
0
6
16
Бехарано
19
9
Романич
11
Караманос
14
Андруцос
10
10
14
Андруцос
8
8
14
де Паув
27
Веллиос
27
Веллиос
14
де Паув
9
Манусос
8
Якумакис
8
Якумакис
9
Манусос
9
Романич
5
Дзанетопулос
5
Дзанетопулос
9
Романич
19
2
Салиакас
2
Салиакас
19
0
12
12
0
11
Караманос
7
7
11
Караманос
16
Бехарано
9
9
16
Бехарано
Остались в запасе
Атромитос
ПАС Ламия
16
Балаж Медьери
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
21
Elini Dimoutsos
ЦП
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
18
RaÃºl Baena
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
Остались в запасе
21
Elini Dimoutsos
ЦП
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Бабис Теннес
Статистика матча Атромитос - ПАС Ламия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Стадио Перистери
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