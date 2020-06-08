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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС Ламия - Панетоликос
ПАС Ламия - Панетоликос: обзор матча 08 июня 2020
ПАС Ламия
08.06.2020, понедельник, 20:00
Греция. Суперлига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Панетоликос
29'
L. Villalba
78'
M.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАС Ламия - Панетоликос
Замена
V. Pliatsikas
️️️️
Д. Бехарано
87'
ГОЛ! 2:0!
M.
Пас отдал
Д. Бехарано
78'
Замена
M.
️️️️
A. Vasilogiannis
76'
Замена
E. Dimoutsos
️️️️
I. Niasse
76'
74'
Желтая карточка
А. Малис
72'
Замена
A. Bajrovic
️️️️
A. Mounier
Желтая карточка
C. Bouloulis
66'
Желтая карточка
G. Skondras
57'
Замена
C. Bouloulis
️️️️
L. Villalba
55'
Замена
А. Караманос
️️️️
C. Aravidis
55'
46'
Замена
Г. Лиавас
️️️️
R. Sjostedt
ГОЛ! 1:0!
L. Villalba
Пас отдал
C. Aravidis
29'
23'
Желтая карточка
A. Dauda
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС Ламия
13
Damir Kahriman
ВР
23
Giannis Skondras
ЦЗ
4
Даниэль Адеджо
ЦЗ
24
Loukas Vyntra
ЦЗ
27
Scarduelli Vanderson
ЦЗ
16
Данни Бехарано
ЦП
6
Ibrahima Niasse
ЦП
7
Andreas Vasilogiannis
ЦП
0
L. Villalba
ЦП
9
Лазар Романич
ЦФ
0
C. Aravidis
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
Панетоликос
88
Хесус Фернандес
ВР
47
Александрос Малис
ЦЗ
23
Kevin Garcia
ЦЗ
27
Emmanouil Tzanakakis
ЦЗ
19
Farley Rosa
ЦП
6
Rasmus Sjostedt
ЦП
24
Ангелос Цингарас
ЦП
20
Хорхе Диас
ЦП
15
Juan Álvarez
ЦП
9
Abiola Dauda
ЦФ
0
A. Mounier
ЦФ
Главный тренер
Яннис Мацуракис
ПАС Ламия
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
12
Constantinos Bouloulis
ЦП
21
Elini Dimoutsos
ЦП
8
Vasilis Pliatsikas
ЦП
19
Ismail Sassi
ЦФ
9
Miguel
ЦФ
11
Анастасиос Караманос
ЦФ
Панетоликос
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
54
Георгиос Лиавас
ЦЗ
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
98
Mimito Biai
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
10
Admir Bajrovic
ЦФ
4-4-2
13
23
24
27
4
Адеджо
16
Бехарано
7
0
6
0
9
Романич
3-5-2
88
Хесус Фернандес
47
Малис
23
27
19
24
Цингарас
20
Диас
15
6
0
9
0
12
12
0
6
21
21
6
16
Бехарано
8
8
16
Бехарано
7
9
9
7
0
11
Караманос
11
Караманос
0
6
54
Лиавас
54
Лиавас
6
0
10
10
0
Остались в запасе
ПАС Ламия
Панетоликос
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
19
Ismail Sassi
ЦФ
Главный тренер
Бабис Теннес
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
98
Mimito Biai
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Остались в запасе
30
Constantinos Theodoropoulos
ВР
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
5
Адам Дзанетопулос
ЦЗ
19
Ismail Sassi
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikos Giannakopoulos
ВР
18
Александрос Паррас
ЦЗ
28
Гболи Арийиби
ЦП
98
Mimito Biai
ЦП
10
Фредерику Дуарте
ЦП
20
Dimitrios Fytopoulos
ЦП
18
Adrian Oscar Lucero
ЦП
Главный тренер
Бабис Теннес
Главный тренер
Яннис Мацуракис
Статистика матча ПАС Ламия - Панетоликос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Панетоликос
Греция. Суперлига, 12 тур
Ираклис
- : -
28.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
0 : 2
18.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
Стадион:
Атанасиос Диакос
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ПАС Ламия
Панетоликос
«Ахмат» заинтересовался нигерийским хавбеком из Турции и защитниками из чемпионата Ирана
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