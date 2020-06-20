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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ОФИ
ПАОК - ОФИ: обзор матча 20 июня 2020
ПАОК
20.06.2020, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 3 тур
3 : 1
Завершен
ОФИ
90'
Ч. Акпом (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - ОФИ
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
90'
+5
90'
Желтая карточка
A. Nastos
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ч. Акпом
90'
83'
Замена
V. Nikokyrakis
️️️️
П. Стайкос
76'
Желтая карточка
J. Victor
Замена
Р. Алвес
️️️️
Л. Матос
76'
Замена
Маурисио
️️️️
А. Эсити
76'
Замена
M. Stoch
️️️️
Д. Лимниос
69'
64'
Замена
П. Делигианнидис
️️️️
N. Korovesis
Замена
К. Свидерски
️️️️
Д. Бисесвар
55'
43'
Желтая карточка
К. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
3
Лео Матос
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ОФИ
13
Ãscar Whalley
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ЦЗ
6
Anestis Nastos
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
12
João Victor
ЦП
21
Ricardo Vaz
ЦП
7
Лисандру Семеду
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Маурисио
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
64
Панайотис Делигианнидис
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
10
Adil Nabi
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
4-3-1-2
1
Пасхалакис
13
Яннулис
15
Варела
15
Ингасон
3
Лео Матос
13
Эсити
7
Эль-Каддури
21
Бисесвар
18
Лимниос
29
Акпом
7
Лабру
3-4-2
13
18
Яннулис
34
47
Браун
26
Стайкос
12
21
6
25
Фигейредо
7
Семеду
13
Эсити
8
Маурисио
8
Маурисио
13
Эсити
3
Лео Матос
2
Алвес
2
Алвес
3
Лео Матос
18
Лимниос
99
99
18
Лимниос
21
Бисесвар
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Бисесвар
34
64
Делигианнидис
64
Делигианнидис
34
10
10
26
Стайкос
91
91
26
Стайкос
Остались в запасе
ПАОК
ОФИ
17
Христос Цолис
ЛВ
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
32
Dimitris Sotiriou
ВР
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
17
Христос Цолис
ЛВ
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
Остались в запасе
32
Dimitris Sotiriou
ВР
54
Manolis Perdikis
ЦЗ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
29
Мигель Мельядо
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАОК - ОФИ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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