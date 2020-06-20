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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - СКА-1938
Динамо Мн - СКА-1938: обзор матча 20 июня 2020
Динамо Мн
20.06.2020, суббота, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
СКА-1938
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Мн - СКА-1938
88'
Желтая карточка
А. Шкурдюк
Замена
К. Вергейчик
️️️️
Е. Шикавка
75'
73'
Замена
В. Совпель
️️️️
Ш. Умаров
70'
Замена
J. Atemengue
️️️️
Д. Бакич
Замена
Д. Динга
️️️️
M. Goropevsek
62'
Желтая карточка
Е. Шикавка
55'
54'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Е. Юдчиц
52'
Желтая карточка
Е. Юдчиц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
3
Максим Швецов
ЦЗ
0
M. Goropevsek
ЦЗ
2
Карло Бручич
ЦЗ
0
A. Rios
ЦЗ
23
Artem Sukhotsky
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
9
Евгений Шикавка
ЦП
17
Иван Бахар
ЦП
23
Эдгар Олехнович
ЦП
17
Владислав Климович
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
2
Давид Тве
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
7
Душан Бакич
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Динамо Мн
2
Александр Чиж
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
33
Кирилл Вергейчик
ЦФ
СКА-1938
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
3-3-3-1
1
Шапко
2
Бручич
0
23
0
47
Козлов
3
Швецов
9
Шикавка
17
Бахар
23
Олехнович
17
Климович
2-1-5-2
16
Садовский
4
Шкурдюк
5
Мирошников
2
Носко
2
Тве
7
Бакич
10
10
Яхшибоев
7
Свирепа
17
Умаров
99
Юдчиц
0
6
Динга
6
Динга
0
9
Шикавка
33
Вергейчик
33
Вергейчик
9
Шикавка
99
Юдчиц
55
Гирс
55
Гирс
99
Юдчиц
17
Умаров
77
Совпель
77
Совпель
17
Умаров
7
Бакич
0
0
7
Бакич
Остались в запасе
Динамо Мн
СКА-1938
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
2
Александр Чиж
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
9
Дмитрий Бородин
ЦП
88
Marko Pavlovski
ЦП
9
Дмитрий Билоног
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Остались в запасе
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
8
Даниил Виговский
ЦФ
Главный тренер
Леонид Кучук
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Динамо Мн - СКА-1938
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
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