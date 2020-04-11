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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
Торпедо-БелАЗ - СКА-1938: обзор матча 11 апреля 2020
Торпедо-БелАЗ
11.04.2020, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
СКА-1938
55'
А. Хачатурян
66'
Г. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
85'
Желтая карточка
Д. Бакич
77'
Желтая карточка
Д. Гирс
70'
Замена
Д. Гирс
️️️️
Е. Юдчиц
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамос
Пас отдал
Н. Степанов
66'
Замена
Н. Николаевич
️️️️
M. Afanasjev
64'
Замена
Д. Юсов
️️️️
В. Горбачик
62'
59'
Замена
Ш. Умаров
️️️️
В. Совпель
ГОЛ! 1:0!
А. Хачатурян
Пас отдал
Г. Рамос
55'
46'
Замена
Д. Бакич
️️️️
J. Atemengue
Желтая карточка
Г. Рамос
45'
11'
Желтая карточка
В. Совпель
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
26
Максим Бордачев
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ЦП
18
Никита Степанов
ЦП
0
M. Afanasjev
ЦП
6
Кирилл Премудров
ЦП
35
Андрей Хачатурян
ЦП
22
Габриэль Рамос
ЦП
1
Владимир Бушма
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
33
Валерий Горбачик
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
СКА-1938
16
Денис Садовский
ВР
4
Артем Шкурдюк
ЦЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
2
Давид Тве
ЦЗ
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Жасур Яхшибоев
ЦП
77
Василий Совпель
ЦП
10
Jérémy Mawatu
ЦП
99
Евгений Юдчиц
ЦФ
0
J. Atemengue
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Торпедо-БелАЗ
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
13
Никита Николаевич
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
28
Дмитрий Юсов
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
СКА-1938
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Pavel Shorats
ЦЗ
7
Душан Бакич
ЦП
55
Дмитрий Гирс
ЦП
20
Victor Diaz
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
17
Шахбоз Умаров
ЦФ
2-5-1-3
88
Яшин
26
Бордачев
0
6
Премудров
35
Хачатурян
22
Рамос
18
Степанов
19
Устинов
33
Горбачик
90
Антилевский
1
Бушма
3-4-2
16
Садовский
4
Шкурдюк
3
Сокол
2
Тве
10
Яхшибоев
77
Совпель
10
7
Свирепа
0
99
Юдчиц
0
13
Николаевич
13
Николаевич
0
33
Горбачик
28
Юсов
28
Юсов
33
Горбачик
0
7
Бакич
7
Бакич
0
99
Юдчиц
55
Гирс
55
Гирс
99
Юдчиц
77
Совпель
17
Умаров
17
Умаров
77
Совпель
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
СКА-1938
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Остались в запасе
30
Родион Сямук
ВР
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
18
Владимир Щербо
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
25
Pavel Shorats
ЦЗ
20
Victor Diaz
ЦП
1
Artur Lesko
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Главный тренер
Владимир Белявский
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - СКА-1938
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
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