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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Галатасарай
Антальяспор - Галатасарай: обзор матча 24 июля 2020
Антальяспор
24.07.2020, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
2 : 2
Завершен
Галатасарай
19'
Фреди
90+2'
G. Blanco
58'
М. Сараччи
65'
Ю. Бельханда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Галатасарай
ГОЛ! 2:2!
G. Blanco
90'
+2
87'
Замена
Ю. Акгюн
️️️️
С. Фегули
87'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
Ю. Бельханда
Замена
G. Blanco
️️️️
Д. Синик
68'
Замена
C.
️️️️
У. Акыйол
67'
65'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Бельханда
58'
ГОЛ! 1:1!
М. Сараччи
Пас отдал
A. BÃ¼yÃ¼k
42'
Желтая карточка
М. Линнес
ГОЛ! 1:0!
Фреди
Пас отдал
Э. Албайрак
19'
5'
Замена
О. Байрам
️️️️
Э. Акбаба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
23
Амилтон
ЦП
19
Уфук Акыйол
ЦП
16
Фреди
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
14
Тайлан Антальялы
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
20
Chico
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Галатасарай
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
30
Аталай Бабакан
АП
70
Джесс Секидика
ЦФ
11
Юнус Акгюн
ЦФ
3-2-4-1
35
Каплан
89
Сары
6
Албайрак
7
Балчи
30
Кудряшов
30
Сангаре
23
Амилтон
16
Фреди
70
Синик
19
Акыйол
18
Яхович
4-1-4-1
1
Кочук
25
Линнес
23
Маркао
4
Донк
4
Сараччи
8
Фегули
14
Сери
20
Бельханда
14
Антальялы
8
Акбаба
7
19
Акыйол
20
20
19
Акыйол
70
Синик
19
19
70
Синик
8
Акбаба
18
Байрам
18
Байрам
8
Акбаба
20
Бельханда
10
Дурмаз
10
Дурмаз
20
Бельханда
8
Фегули
11
Акгюн
11
Акгюн
8
Фегули
Остались в запасе
Антальяспор
Галатасарай
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
25
Рууд Боффин
ВР
54
Салих Дурсун
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
30
Аталай Бабакан
АП
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
25
Рууд Боффин
ВР
54
Салих Дурсун
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
59
Delvin N'Dinga
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
Остались в запасе
30
Аталай Бабакан
АП
98
Берк Балабан
ВР
23
Эмин Байрам
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
70
Джесс Секидика
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Антальяспор - Галатасарай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
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