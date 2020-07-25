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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Газиантеп
Йени Малатьяспор - Газиантеп: обзор матча 25 июля 2020
Йени Малатьяспор
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Газиантеп
63'
П. Джилободжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Газиантеп
90'
+2
Замена
M. Erdem Ugurlu
️️️️
А. Максим
Замена
Y. Güveli
️️️️
Ю. Ндайшими
90'
78'
Замена
K. Aktas
️️️️
П. Джилободжи
71'
Замена
M. Çelik
️️️️
М. Демир
Замена
M. Donald
️️️️
A. Ildiz
69'
63'
ГОЛ! 0:1!
П. Джилободжи
Замена
E. Kas
️️️️
М. Фофана
60'
Желтая карточка
К. Хафез
49'
46'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Г. Вурал
46'
Замена
К. Эзер
️️️️
J.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Газиантеп
1
Haydar Yilmaz
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
12
J. Maranhao
ЦЗ
44
Александру Максим
ЦП
6
Jefferson
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
88
Muğdat Çelik
ЦФ
4-4-2
30
44
15
Хафез
7
Фофана
15
Хадебе
30
8
30
Торе
55
Ндайшими
9
Кьяртанссон
9
3-2-3-1
1
27
Кана-Бийик
14
Тошка
12
3
Джилободжи
77
Вурал
44
Максим
6
18
9
Демир
55
Ндайшими
53
53
55
Ндайшими
7
Фофана
3
3
7
Фофана
30
20
20
30
44
Максим
23
23
44
Максим
3
Джилободжи
5
5
3
Джилободжи
6
10
Эзер
10
Эзер
6
77
Вурал
8
Соялп
8
Соялп
77
Вурал
9
Демир
88
88
9
Демир
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Газиантеп
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
35
Ulas Zengin
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Йени Малатьяспор - Газиантеп
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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