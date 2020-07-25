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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Сивасспор
Гезтепе - Сивасспор: обзор матча 25 июля 2020
Гезтепе
25.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 34 тур
3 : 1
Завершен
Сивасспор
31'
S. Napoleoni (П)
55'
M. MossorÃ³
90+5'
Б. Эмир (П)
49'
F.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Сивасспор
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Б. Эмир
90'
+5
Желтая карточка
С. Боргес
86'
Замена
L. Gassama
️️️️
З. Трипич
86'
Замена
Тити
️️️️
Я. Каян
84'
83'
Замена
С. Камара
️️️️
У. Чифтци
Замена
А. Каштру
️️️️
M. MossorÃ³
74'
69'
Замена
Я. Озтекин
️️️️
А. Коне
68'
Замена
З. Эрдал
️️️️
Х. Арслан
65'
Желтая карточка
М. Хакан Яндас
Желтая карточка
Я. Каян
58'
ГОЛ! 2:1!
M. MossorÃ³
Пас отдал
З. Трипич
55'
Желтая карточка
Б. Эмир
52'
49'
ГОЛ! 1:1!
F.
Пас отдал
М. Хакан Яндас
46'
Замена
F.
️️️️
Б. Ярдымджи
ГОЛ с пенальти! 1:0!
S. Napoleoni
31'
30'
Желтая карточка
Б. Ярдымджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
10
Златко Трипич
ЦП
5
Селсо Боргес
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Гезтепе
27
Lamine Gassama
ЦЗ
25
Wallace Reis
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Андре Каштру
АП
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
3-5-2
1
7
Палули
33
Нукан
41
Эмир
20
Каян
7
Акбунар
10
99
8
Айдогду
5
Боргес
10
Трипич
4-3-3
30
Самасса
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
26
Ярдымджи
37
Арслан
5
Кофи
8
Яндас
2
Коне
17
Йесилюрт
11
Килинк
10
Трипич
27
27
10
Трипич
20
Каян
4
Тити
4
Тити
20
Каян
10
8
Каштру
8
Каштру
10
3
Чифтци
14
Камара
14
Камара
3
Чифтци
37
Арслан
58
Эрдал
58
Эрдал
37
Арслан
2
Коне
7
Озтекин
7
Озтекин
2
Коне
26
Ярдымджи
11
11
26
Ярдымджи
Остались в запасе
Гезтепе
Сивасспор
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
11
Егэ Озкайимоглу
ЦФ
24
Eren Bilen
ЦФ
28
Metin Yildirim
ЦФ
25
Wallace Reis
ЦЗ
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Гезтепе - Сивасспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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