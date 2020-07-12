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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Сивасспор
Фенербахче - Сивасспор: обзор матча 12 июля 2020
Фенербахче
12.07.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 32 тур
1 : 2
Завершен
Сивасспор
27'
Д. Тюрук
9'
А. Коне (П)
44'
Э. Килинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Сивасспор
90'
+1
Желтая карточка
М. Самасса
Замена
А. Саядманеш
️️️️
Д. Тюрук
88'
Замена
Т. Чигерчи
️️️️
С. Фалет
84'
81'
Замена
Э. Йесилюрт
️️️️
М. Хакан Яндас
76'
Желтая карточка
Ф. Аксой
75'
Замена
Х. Арслан
️️️️
М. Ятабаре
Желтая карточка
Ф. Кадиоглу
69'
Замена
Г. Родригеш
️️️️
Т. Арслан
63'
Замена
E. BelÃ¶zoglu
️️️️
Э. Беяз
62'
44'
ГОЛ! 1:2!
Э. Килинк
Пас отдал
М. Ятабаре
36'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Клаудемир
ГОЛ! 1:1!
Д. Тюрук
Пас отдал
С. Фалет
27'
17'
Желтая карточка
Э. Килинк
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
13'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Коне
Желтая карточка
О. Туфан
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
6
Клаудемир
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
16
Жаилсон
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
37
Хакан Арслан
ЦП
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-1-5-1
1
Баиндыр
8
Дирар
33
Али Калдырым
5
Фалет
14
Густаво
11
Туфан
9
Тюрук
17
Беяз
24
Кадиоглу
30
Арслан
19
Мурики
4-3-3
30
Самасса
88
Османпаша
3
Чифтци
87
Гойано
2
Аппиндангойе
6
Клаудемир
5
Кофи
8
Яндас
11
Килинк
2
Коне
9
Ятабаре
5
Фалет
38
Чигерчи
38
Чигерчи
5
Фалет
17
Беяз
5
5
17
Беяз
30
Арслан
10
Родригеш
10
Родригеш
30
Арслан
9
Тюрук
17
Саядманеш
17
Саядманеш
9
Тюрук
6
Клаудемир
20
Аксой
20
Аксой
6
Клаудемир
9
Ятабаре
37
Арслан
37
Арслан
9
Ятабаре
8
Яндас
17
Йесилюрт
17
Йесилюрт
8
Яндас
Остались в запасе
Фенербахче
Сивасспор
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
11
Fernando
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
86
Emir Miray Köksal
ЦФ
23
Харун Текин
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
75
Gurkan Baskan
ЦЗ
16
Жаилсон
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
7
Ясин Озтекин
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
11
Fernando
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Фенербахче - Сивасспор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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