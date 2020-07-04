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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Истанбул Башакшехир
Антальяспор - Истанбул Башакшехир: обзор матча 04 июля 2020
Антальяспор
04.07.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Истанбул Башакшехир
71'
Д. Ба
90+7'
Э. Элиа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Истанбул Башакшехир
90'
+7
ГОЛ! 0:2!
Э. Элиа
Желтая карточка
А. Яхович
90'
+3
90'
+1
Замена
К. Понк
️️️️
Д. Ба
90'
+1
Замена
Э. Элиа
️️️️
И. Кахведжи
80'
Замена
Г. Инлер
️️️️
Б. Озкан
Замена
G. Blanco
️️️️
L. Podolski
73'
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ба
Пас отдал
Э. Кривелли
59'
Замена
Робиньо
️️️️
Ф. Гульбрандсен
Замена
О. Челустка
️️️️
E. Gülüm
57'
51'
Желтая карточка
М. Шкртел
Замена
C.
️️️️
Фреди
45'
+1
38'
Желтая карточка
А. Епуряну
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
16
Фреди
ЦП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
23
Амилтон
ЦП
18
Адис Яхович
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Истанбул Башакшехир
34
Мерт Гюнок
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
20
Chico
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Истанбул Башакшехир
1
Ахмет Киванч
ВР
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
75
Эмре Каплан
ЦЗ
26
Карлос Понк
ЦЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
4-5-1
25
Боффин
30
Кудряшов
89
Сары
2
7
Балчи
16
Фреди
11
Гюмюш
10
23
Амилтон
19
Акыйол
18
Яхович
4-3-3
34
Гюнок
80
Кайсара
37
Шкртел
24
Епуряну
3
Клиши
5
Топал
17
Кахведжи
19
Озкан
27
Кривелли
8
Гульбрандсен
19
Ба
2
33
Челустка
33
Челустка
2
16
Фреди
20
20
16
Фреди
10
19
19
10
19
Ба
26
Понк
26
Понк
19
Ба
19
Озкан
88
Инлер
88
Инлер
19
Озкан
17
Кахведжи
11
Элиа
11
Элиа
17
Кахведжи
8
Гульбрандсен
70
Робиньо
70
Робиньо
8
Гульбрандсен
Остались в запасе
Антальяспор
Истанбул Башакшехир
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Остались в запасе
35
Ферхат Каплан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
18
Yekta Kurtulus
ЦП
59
Delvin N'Dinga
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Остались в запасе
1
Ахмет Киванч
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
1
Волкан Бабакан
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
33
Угур Учар
ЦЗ
34
Мухаммет Арслантас
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Окан Бурук
Статистика матча Антальяспор - Истанбул Башакшехир
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
- : -
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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