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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Фенербахче - Йени Малатьяспор
Фенербахче - Йени Малатьяспор: обзор матча 27 июня 2020
Фенербахче
27.06.2020, суббота, 18:30
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
70'
В. Мурики
90+1'
О. Туфан
90+6'
О. Туфан
81'
Ю. Ндайшими
89'
M. Donald
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 3:2!
О. Туфан
Пас отдал
Ф. Кадиоглу
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
О. Туфан
Пас отдал
В. Мурики
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
M. Donald
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Х. Али Калдырым
83'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
81'
81'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Ндайшими
Пас отдал
М. Фофана
Желтая карточка
Г. Родригеш
77'
Замена
Т. Арслан
️️️️
M. Ekici
76'
75'
Замена
М. Фофана
️️️️
U. Bulut
74'
Замена
M. Donald
️️️️
Р. Ялчин
71'
Желтая карточка
F. Farnolle
ГОЛ! 1:0!
В. Мурики
Пас отдал
Х. Али Калдырым
70'
65'
Вторая желтая
Г. Торе
64'
Желтая карточка
M. Akbas
Замена
E. BelÃ¶zoglu
️️️️
Жаилсон
63'
61'
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
M. Yildirim
60'
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
К. Хафез
43'
Замена
M. Akbas
️️️️
Т. Хадебе
Желтая карточка
Д. Тюрук
19'
7'
Желтая карточка
Г. Торе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
8
Набиль Дирар
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
10
Гарри Родригеш
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
11
Озан Туфан
ЦП
9
Дениз Тюрук
ЦП
8
Mehmet Ekici
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
19
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
5
Emre BelÃ¶zoglu
ЦП
17
Эмер Беяз
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
15
Mustafa Akbas
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
20
Mitchell Donald
ЦП
54
R. Walter
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
3-1-4-1-1
1
Баиндыр
8
Дирар
33
Али Калдырым
4
Азиз
14
Густаво
11
Туфан
8
16
Жаилсон
9
Тюрук
10
Родригеш
19
Мурики
3-2-4-1
30
91
15
Хафез
29
Чебаке
44
15
Хадебе
8
30
Торе
19
6
Ялчин
9
33
Али Калдырым
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
33
Али Калдырым
16
Жаилсон
5
5
16
Жаилсон
8
30
Арслан
30
Арслан
8
15
Хадебе
15
15
15
Хадебе
9
7
Фофана
7
Фофана
9
8
55
Ндайшими
55
Ндайшими
8
6
Ялчин
20
20
6
Ялчин
15
Хафез
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
15
Хафез
Остались в запасе
Фенербахче
Йени Малатьяспор
23
Харун Текин
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
22
Abdulsamed Damlu
ВР
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
54
R. Walter
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
54
Erten Ersu
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
17
Эмер Беяз
ЦП
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
54
R. Walter
ЦП
Главный тренер
Эрсун Янал
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Фенербахче - Йени Малатьяспор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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