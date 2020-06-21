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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Коньяспор - Сивасспор
Коньяспор - Сивасспор: обзор матча 21 июня 2020
Коньяспор
21.06.2020, воскресенье, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 2
Завершен
Сивасспор
37'
Н. Скубич
44'
Д. Милошевич
30'
А. Коне
90'
П. Шкулетич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Сивасспор
90'
ГОЛ! 2:2!
П. Шкулетич
89'
Замена
С. Камара
️️️️
М. Гойано
Замена
Э. Дачи
️️️️
Д. Милошевич
83'
Замена
Тюрам
️️️️
О. Али Саинер
83'
73'
Замена
Б. Ярдымджи
️️️️
З. Эрдал
73'
Замена
П. Шкулетич
️️️️
Я. Озтекин
Замена
М. Евтович
️️️️
Л. Шенгелия
61'
Желтая карточка
Н. Скубич
48'
46'
Замена
F.
️️️️
Э. Йесилюрт
ГОЛ! 2:1!
Д. Милошевич
Пас отдал
А. Хаджиахметович
44'
Замена
А. Улудаг
️️️️
Гильерме
43'
ГОЛ! 1:1!
Н. Скубич
Пас отдал
Гильерме
37'
30'
Желтая карточка
А. Коне
30'
ГОЛ! 0:1!
А. Коне
Пас отдал
Я. Озтекин
Желтая карточка
Л. Шенгелия
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
89
Нейц Скубич
ЦЗ
15
Uğur Demirok
ЦЗ
28
Marin Anicic
ЦЗ
12
Гильерме
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
27
Леван Шенгелия
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Сивасспор
30
Мамаду Самасса
ВР
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
6
Клаудемир
ЦП
58
Зийя Эрдал
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
7
Ясин Озтекин
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Коньяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Ali Turan
ЦЗ
3
Алпер Улудаг
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
8
Марко Евтович
ЦП
22
Эрдон Дачи
ЦФ
34
Тюрам
ЦФ
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
14
Самба Камара
ЦЗ
26
Барыш Ярдымджи
ЦЗ
4
Paul Papp
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
4-1-4-1
1
Киринтили
89
Скубич
28
12
Гильерме
15
16
Йонссон
27
Шенгелия
42
Саинер
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
11
Байич
4-3-3
30
Самасса
2
Аппиндангойе
88
Османпаша
3
Чифтци
87
Гойано
20
Аксой
6
Клаудемир
58
Эрдал
2
Коне
7
Озтекин
17
Йесилюрт
12
Гильерме
3
Улудаг
3
Улудаг
12
Гильерме
27
Шенгелия
8
Евтович
8
Евтович
27
Шенгелия
27
Милошевич
22
Дачи
22
Дачи
27
Милошевич
42
Саинер
34
Тюрам
34
Тюрам
42
Саинер
87
Гойано
14
Камара
14
Камара
87
Гойано
58
Эрдал
26
Ярдымджи
26
Ярдымджи
58
Эрдал
7
Озтекин
32
Шкулетич
32
Шкулетич
7
Озтекин
17
Йесилюрт
11
11
17
Йесилюрт
Остались в запасе
Коньяспор
Сивасспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Главный тренер
Ильхан Палут
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Месут Баккал
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
4
Ali Turan
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
87
Ferhat Ãztorun
ЦЗ
2
Volkan Findikli
ЦП
21
Farouk Miya
ЦП
Остались в запасе
35
Али Сасал Вурал
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
4
Paul Papp
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
18
Armin Derlek
ЦП
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Месут Баккал
Статистика матча Коньяспор - Сивасспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Информация о матче
Стадион:
Конья
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