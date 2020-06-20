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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Гезтепе
Йени Малатьяспор - Гезтепе: обзор матча 20 июня 2020
Йени Малатьяспор
20.06.2020, суббота, 21:00
Турция. Суперлига, 28 тур
2 : 1
Завершен
Гезтепе
41'
U. Bulut
78'
В. Кьяртанссон
76'
А. Озтюрк (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Гезтепе
Замена
К. Хафез
️️️️
S. AytaÃ§
89'
Замена
M. Donald
️️️️
M. Yildirim
89'
82'
Замена
D. Kadah
️️️️
M. MossorÃ³
Желтая карточка
Т. Хадебе
79'
ГОЛ! 2:1!
В. Кьяртанссон
78'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Озтюрк
Замена
Ю. Ндайшими
️️️️
Р. Ялчин
71'
63'
Замена
З. Трипич
️️️️
Х. Акбунар
61'
Замена
S. Napoleoni
️️️️
С. Айдогду
Замена
В. Кьяртанссон
️️️️
М. Фофана
56'
ГОЛ! 1:0!
U. Bulut
Пас отдал
Г. Торе
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
30
Fabien Farnolle
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
44
Arturo Mina
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
19
Afriyie Acquah
ЦП
6
Робин Ялчин
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
8
Murat Yildirim
ЦП
91
Sakib AytaÃ§
ЦП
9
Umut Bulut
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гезтепе
22
Beto
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
8
Андре Каштру
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
10
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Йени Малатьяспор
90
Muhammed Enes Salik
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
20
Mitchell Donald
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
54
R. Walter
ЦП
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Гезтепе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
99
Stefano Napoleoni
ЦФ
63
Deniz Kadah
ЦФ
4-5-1
30
29
Чебаке
15
Хадебе
7
Фофана
44
6
Ялчин
30
Торе
8
91
19
9
4-5-1
22
33
Озтюрк
4
Тити
41
Эмир
27
8
Каштру
7
Акбунар
10
7
Гюрлер
8
Айдогду
10
Вильчек
91
15
Хафез
15
Хафез
91
8
20
20
8
6
Ялчин
55
Ндайшими
55
Ндайшими
6
Ялчин
7
Фофана
9
Кьяртанссон
9
Кьяртанссон
7
Фофана
7
Акбунар
10
Трипич
10
Трипич
7
Акбунар
8
Айдогду
99
99
8
Айдогду
10
63
63
10
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Гезтепе
90
Muhammed Enes Salik
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
54
R. Walter
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Остались в запасе
90
Muhammed Enes Salik
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
53
Yiğithan Güveli
ЦЗ
3
Erkan Kas
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
54
R. Walter
ЦП
Остались в запасе
1
Mehmet GÃ¶ktug Bakirbas
ВР
33
Атындж Нукан
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
5
Селсо Боргес
ЦП
20
Ялчин Каян
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Статистика матча Йени Малатьяспор - Гезтепе
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
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