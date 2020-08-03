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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Серветт - Сьон
Серветт - Сьон: обзор матча 03 августа 2020
Серветт
03.08.2020, понедельник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 36 тур
1 : 2
Завершен
Сьон
22'
K. Koné
43'
П. Касами
75'
Р. Ульдрикис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Серветт - Сьон
82'
Замена
J. Ruiz
️️️️
Итаитинга
Желтая карточка
С. Руй
81'
80'
Желтая карточка
К. Масейрас
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
П. Касами
Желтая карточка
Н. Вуйоз
68'
59'
Желтая карточка
Ж. Бамерт
57'
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
53'
Желтая карточка
А. Гргич
46'
Замена
Б. Тома
️️️️
Балтасар
45'
+4
Желтая карточка
Б. Ндойе
Желтая карточка
Г. Ондуа
45'
+4
45'
+4
Желтая карточка
П. Касами
43'
ГОЛ! 1:1!
П. Касами
Пас отдал
А. Гргич
ГОЛ! 1:0!
K. Koné
Пас отдал
Г. Ондуа
22'
Замена
Н. Вуйоз
️️️️
А. Сотье
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
32
Антони Сотье
ЦЗ
3
Christopher Routis
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Венсан Сассо
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
8
Тимоте Конья
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
7
Альбан Айдини
ПВ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
41
Matteo Regillo
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
45
Theophilious Opoku
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-2-3-1-1
32
Фрик
19
23
Сассо
4
Руй
3
32
Сотье
8
Конья
5
Ондуа
9
Стеванович
7
Айдини
20
2-5-3
18
Фикеншер
23
Масейрас
19
Бамерт
8
Балтасар
7
Факкинетти
23
Касами
8
Гргич
34
Ндойе
76
Итаитинга
9
6
32
Сотье
3
Вуйоз
3
Вуйоз
32
Сотье
8
Балтасар
24
Тома
24
Тома
8
Балтасар
76
Итаитинга
5
5
76
Итаитинга
Остались в запасе
Серветт
Сьон
41
Matteo Regillo
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
45
Theophilious Opoku
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
41
Matteo Regillo
ЦФ
38
Mathis Holcbecher
ЦФ
45
Theophilious Opoku
ЦФ
1
Joël Kiassumbua
ВР
15
Микаэль Гонсалвеш
ЦЗ
14
Andrea Maccoppi
ЦП
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Серветт - Сьон
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
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Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
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2 : 0
21.11.2026
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08.11.2026
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Серветт
2 : 1
24.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
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Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
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Сьон
2 : 0
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Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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