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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Сьон
Люцерн - Сьон: обзор матча 22 июля 2020
Люцерн
22.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 33 тур
1 : 2
Завершен
Сьон
59'
S. Aziz Binous
37'
Итаитинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Сьон
88'
Желтая карточка
К. Фикеншер
88'
Замена
J. Ruiz
️️️️
Балтасар
76'
Замена
А. Кабаши
️️️️
Итаитинга
76'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Тома
ГОЛ! 1:1!
S. Aziz Binous
Пас отдал
М. Шульц
59'
Замена
M. Marleku
️️️️
Лукас
56'
Замена
S. Aziz Binous
️️️️
Ридер
43'
Желтая карточка
М. Бюрки
42'
37'
ГОЛ! 0:1!
Итаитинга
Пас отдал
Ж. Бамерт
Желтая карточка
S. Grether
35'
Замена
О. Какабадзе
️️️️
Л. Эмини
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
5
Лукас
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
42
Идриз Воца
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Ридер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Балтасар
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Люцерн
23
Simon Enzler
ВР
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
30
Ардон Яшари
ОП
20
David Mistrafovic
ЦП
73
Salah Aziz Binous
ЦФ
39
Mark Marleku
ЦФ
24
Tyron Owusu
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-2-4-1
27
Мюллер
24
Сидлер
23
Бюрки
5
Лукас
17
5
Кнежевич
11
Шурпф
42
Воца
10
Эмини
10
Шульц
10
Ридер
2-5-3
18
Фикеншер
23
Масейрас
19
Бамерт
8
Балтасар
23
Касами
34
Ндойе
8
Гргич
24
Тома
76
Итаитинга
6
77
10
Ридер
73
73
10
Ридер
5
Лукас
39
39
5
Лукас
10
Эмини
25
Какабадзе
25
Какабадзе
10
Эмини
76
Итаитинга
4
Кабаши
4
Кабаши
76
Итаитинга
8
Балтасар
5
5
8
Балтасар
24
Тома
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
24
Тома
Остались в запасе
Люцерн
Сьон
24
Tyron Owusu
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
23
Simon Enzler
ВР
20
David Mistrafovic
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
24
Tyron Owusu
ЦФ
30
Ардон Яшари
ОП
23
Simon Enzler
ВР
20
David Mistrafovic
ЦП
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Люцерн - Сьон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
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