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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Базель - Цюрих
Базель - Цюрих: обзор матча 14 июля 2020
Базель
14.07.2020, вторник, 21:30
Швейцария. Суперлига, 31 тур
4 : 0
Завершен
Цюрих
14'
Ф. Фрай
37'
В. Штокер
90+2'
Р. ван Вольфсвинкел
90+4'
Ф. Фрай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Цюрих
ГОЛ! 4:0!
Ф. Фрай
90'
+4
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
К. Адеми
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Фрай
88'
86'
Замена
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
В. Штокер
64'
Замена
Э. Исуфи
️️️️
Э. Джемерт
46'
Замена
К. Адеми
️️️️
А. Кабрал
46'
ГОЛ! 2:0!
В. Штокер
37'
34'
Желтая карточка
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Желтая карточка
Т. Джака
34'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Фрай
Пас отдал
С. Кампо
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
34
Таулант Джака
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Цюрих
27
Илан Саутер
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
41
Lavdim Zumberi
ЦФ
45
Jose Goncalves
ЦФ
38
Novem Baumann
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Базель
1
Джордже Николич
ВР
47
Элис Исуфи
ЦЗ
38
Янник Маршан
ЦП
7
Рамирес
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
4-4-2
1
Омлин
5
Джемерт
16
ван дер Верфф
15
Альдрете
30
Видмер
14
Штокер
20
Фрай
34
Джака
10
Кампо
19
Кабрал
24
Туши
1-3-3
27
Саутер
18
Янье
27
19
Маркезано
38
45
41
5
Джемерт
47
Исуфи
47
Исуфи
5
Джемерт
19
Кабрал
9
Адеми
9
Адеми
19
Кабрал
14
Штокер
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Штокер
Остались в запасе
Базель
Цюрих
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
1
Джордже Николич
ВР
38
Янник Маршан
ЦП
7
Рамирес
ЦП
11
Димитри Оберлен
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Базель - Цюрих
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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0 : 2
22.11.2026
Люцерн
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Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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