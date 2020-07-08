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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Янг Бойз - Тун
Янг Бойз - Тун: обзор матча 08 июля 2020
Янг Бойз
08.07.2020, среда, 19:15
Швейцария. Суперлига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Тун
45+2'
М. Нгамале (П)
51'
М. Сулеймани (П)
71'
М. Сулеймани
90'
Д. Гаудино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Янг Бойз - Тун
ГОЛ! 4:0!
Д. Гаудино
Пас отдал
М. Элиа
90'
72'
Замена
К. Каблан
️️️️
Н. Хефти
ГОЛ! 3:0!
М. Сулеймани
Пас отдал
М. Элиа
71'
69'
Желтая карточка
S. Chihadeh
65'
Замена
S. Chihadeh
️️️️
R. Munsy
Замена
М. Элиа
️️️️
Ф. Лустенбергер
59'
Замена
С. Джанко
️️️️
Ж. Лотомба
59'
59'
Замена
K. Fatkic
️️️️
Г. Карлен
59'
Замена
М. Тосетти
️️️️
L. Bertone
Замена
Д. Гаудино
️️️️
М. Нгамале
59'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Сулеймани
51'
50'
Вторая желтая
Х. Банде
45'
+2
Желтая карточка
S. Glarner
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Нгамале
45'
+2
Желтая карточка
В. Сьерро
35'
Замена
М. Сулеймани
️️️️
Г. Оаро
34'
16'
Желтая карточка
Х. Банде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Янг Бойз
16
Давид фон Бальмус
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
5
Николас Бюрги
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
15
Седрик Зесигер
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
4
Венсан Сьерро
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Тун
91
Гийом Февр
ВР
55
Nikki Havenaar
ЦЗ
20
Ниас Хефти
ЦЗ
31
Stefan Glarner
ЦЗ
4
Базиль Стильхарт
ЦП
4
Николас Хаслер
ЦП
6
Leonardo Bertone
ЦП
13
Грегори Карлен
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
12
Хассан Банде
ЦФ
9
Ridge Munsy
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Янг Бойз
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
10
Миралем Сулеймани
ЛП
35
Кристофер Мартинс
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
12
Мешак Элиа
ЦФ
Тун
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
22
Крис Каблан
ЦЗ
4
Kenan Fatkic
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
15
Hiran Ahmed
ЦФ
10
Saleh Chihadeh
ЦФ
3-2-3-1-1
16
фон Бальмус
5
Бюрги
28
Лустенбергер
15
Зесигер
3
Лотомба
21
Лефор
4
Сьерро
20
Эбишер
16
Фасснахт
13
Нгамале
99
Оаро
3-5-2
91
Февр
55
20
Хефти
31
4
Стильхарт
6
13
Карлен
7
4
Хаслер
9
12
Банде
3
Лотомба
17
Джанко
17
Джанко
3
Лотомба
28
Лустенбергер
12
Элиа
12
Элиа
28
Лустенбергер
99
Оаро
10
Сулеймани
10
Сулеймани
99
Оаро
13
Нгамале
10
Гаудино
10
Гаудино
13
Нгамале
20
Хефти
22
Каблан
22
Каблан
20
Хефти
13
Карлен
4
4
13
Карлен
6
23
Тосетти
23
Тосетти
6
9
10
10
9
Остались в запасе
Янг Бойз
Тун
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
35
Кристофер Мартинс
ОП
1
Marco WÃ¶lfli
ВР
5
Мохамед Камара
ЦЗ
Остались в запасе
15
Hiran Ahmed
ЦФ
30
Andreas Hirzel
ВР
39
Sven Joss
ЦЗ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Янг Бойз - Тун
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Стад де Суисс Ванкдорф
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