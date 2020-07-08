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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Базель
Сьон - Базель: обзор матча 08 июля 2020
Сьон
08.07.2020, среда, 21:30
Швейцария. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Базель
29'
П. Касами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Базель
Желтая карточка
Б. Тома
88'
Замена
А. Кабаши
️️️️
J. Ruiz
84'
81'
Замена
К. Адеми
️️️️
Э. Исуфи
81'
Замена
Б. Риверос
️️️️
А. Пулулу
Замена
Б. Тома
️️️️
Э. Леньяни
67'
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
65'
62'
Замена
Д. Оберлен
️️️️
Рамирес
Вторая желтая
Б. Ндойе
55'
Желтая карточка
Б. Ндойе
43'
Желтая карточка
Р. Ульдрикис
36'
34'
Желтая карточка
Рамирес
ГОЛ! 1:0!
П. Касами
Пас отдал
J. Ruiz
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
33
Эрмир Леньяни
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
23
Квентин Масейрас
ПЗ
8
Анто Гргич
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
23
Пайтим Касами
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
81
Филип Стоилькович
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Базель
1
Йонас Омлин
ВР
18
Рауль Петретта
ЛЗ
47
Элис Исуфи
ЦЗ
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
10
Самуэле Кампо
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
7
Рамирес
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
4
Арьян Кабаши
ЦЗ
24
Бастьен Тома
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Базель
1
Джордже Николич
ВР
15
Блас Риверос
ЦЗ
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
24
Тициан Туши
ЦФ
11
Димитри Оберлен
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
4-4-2
18
Фикеншер
33
Леньяни
5
19
Бамерт
23
Масейрас
8
Гргич
23
Касами
7
Факкинетти
34
Ндойе
17
Ульдрикис
81
Стоилькович
4-4-1-1
1
Омлин
30
Видмер
47
Исуфи
16
ван дер Верфф
18
Петретта
20
Фрай
7
Рамирес
14
Штокер
10
Кампо
9
Пулулу
19
Кабрал
33
Леньяни
24
Тома
24
Тома
33
Леньяни
5
4
Кабаши
4
Кабаши
5
9
Пулулу
15
Риверос
15
Риверос
9
Пулулу
7
Рамирес
11
Оберлен
11
Оберлен
7
Рамирес
47
Исуфи
9
Адеми
9
Адеми
47
Исуфи
Остались в запасе
Сьон
Базель
29
Jared Khasa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
29
Jared Khasa
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
9
Яссин Фортюн
ЦФ
Остались в запасе
24
Тициан Туши
ЦФ
1
Джордже Николич
ВР
25
Оргес Буньяку
ЦП
38
Янник Маршан
ЦП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча Сьон - Базель
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
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Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Базель
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
- : -
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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