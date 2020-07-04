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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Цюрих - Серветт
Цюрих - Серветт: обзор матча 04 июля 2020
Цюрих
04.07.2020, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Серветт
19'
Б. Кололли
51'
К. Рюгг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Серветт
Желтая карточка
С. Сейлер
90'
+2
86'
Замена
A. Martial
️️️️
Г. Ондуа
Замена
A. Winter
️️️️
Б. Кололли
81'
Желтая карточка
П. Янье
75'
Замена
С. Сейлер
️️️️
А. Маркезано
74'
Желтая карточка
А. Маркезано
72'
Замена
П. Янье
️️️️
M. Kempter
71'
70'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Т. Конья
Желтая карточка
Б. Кололли
65'
60'
Замена
М. Стеванович
️️️️
В. Тасар
53'
Желтая карточка
С. Руй
ГОЛ! 2:0!
К. Рюгг
Пас отдал
M. Kempter
51'
46'
Замена
А. Шалк
️️️️
A. Maccoppi
Замена
С. Сом
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
46'
Желтая карточка
Натан
30'
ГОЛ! 1:0!
Б. Кололли
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
24
Michael Kempter
ЦЗ
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Тони Домджони
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
10
Бенжамин Кололли
ЦП
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Серветт
1
Joël Kiassumbua
ВР
3
Николя Вуйоз
ЦЗ
3
Christopher Routis
ЦЗ
4
Стив Руй
ЦЗ
32
Антони Сотье
ЦЗ
30
Кастриот Имери
ОП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
14
Andrea Maccoppi
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
27
Варол Тасар
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Цюрих
1
Andris Vanins
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
18
Па-Моду Янье
ЦП
8
Стефан Сейлер
ЦП
19
Симон Сом
ЦП
7
Adrian Winter
ЦП
43
Henri Koide
ЦФ
Серветт
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
10
Борис Кеспедес
ЦП
17
Рикардо Азеведо
ЦП
9
Мирослав Стеванович
ЦП
26
Joao Paulo Castanheira
ЦФ
39
Alexis Martial
ЦФ
8
Алекс Шалк
ЦФ
4-1-4-1
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
24
27
Рюгг
71
Криэциу
8
Домджони
19
Маркезано
10
Кололли
27
9
Крамер
4-1-3-2
1
3
4
Руй
32
Сотье
3
Вуйоз
30
Имери
5
Ондуа
14
8
Конья
20
27
Тасар
24
18
Янье
18
Янье
24
19
Маркезано
8
Сейлер
8
Сейлер
19
Маркезано
27
19
Сом
19
Сом
27
10
Кололли
7
7
10
Кололли
5
Ондуа
39
39
5
Ондуа
14
8
Шалк
8
Шалк
14
8
Конья
10
Кеспедес
10
Кеспедес
8
Конья
27
Тасар
9
Стеванович
9
Стеванович
27
Тасар
Остались в запасе
Цюрих
Серветт
43
Henri Koide
ЦФ
1
Andris Vanins
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Главный тренер
Людовик Маньин
26
Joao Paulo Castanheira
ЦФ
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Ален Гейгер
Остались в запасе
43
Henri Koide
ЦФ
1
Andris Vanins
ВР
31
Мирлинд Криезиу
ЦЗ
Остались в запасе
26
Joao Paulo Castanheira
ЦФ
26
Ноа Хенчоз
ЦЗ
17
Рикардо Азеведо
ЦП
Главный тренер
Людовик Маньин
Главный тренер
Ален Гейгер
Статистика матча Цюрих - Серветт
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
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Цюрих
2 : 2
22.11.2026
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0 : 0
08.11.2026
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01.11.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
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0 : 0
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Серветт
0 : 0
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Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Серветт
2 : 1
24.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
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