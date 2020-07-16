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Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Севилья
Реал Сосьедад - Севилья: обзор матча 16 июля 2020
Реал Сосьедад
16.07.2020, четверг, 22:00
Испания. Примера, 37 тур
0 : 0
Завершен
Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Севилья
Желтая карточка
А. Барренечеа
90'
+7
90'
+1
Желтая карточка
Э. Банега
83'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Ю. Эн-Несири
Замена
А. Горосабель
️️️️
Х. Сальдуа
82'
Замена
А. Барренечеа
️️️️
М. Оярсабаль
82'
75'
Замена
М. Эль-Хаддади
️️️️
Х. Хордан
74'
Замена
Фернандо
️️️️
Сусо
Замена
А. Исак
️️️️
Порту
67'
61'
Замена
Л. Окампос
️️️️
О. Торрес
61'
Замена
Э. Банега
️️️️
Ф. Васкес
Замена
Н. Монреаль
️️️️
А. Муньос
46'
45'
+1
Желтая карточка
Ж. Кунде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
20
Франко Васкес
АП
10
Сусо
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
9
Александер Исак
ЦФ
Севилья
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
17
Пабло Перес
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
5
Фернандо
ОП
8
Хосе Алонсо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Мойя
5
Субельдия
3
Льоренте
24
Ле Норман
3
Муньос
2
Сальдуа
36
Субименди
23
Мерино
10
Оярсабаль
10
Порту
12
Виллиан Жозе
4-3-2-1
37
Буну
16
Навас
21
Гомес
23
Кунде
3
Регилон
8
Торрес
8
Гудель
19
Хордан
10
Сусо
20
Васкес
21
Эн-Несири
2
Сальдуа
2
Горосабель
2
Горосабель
2
Сальдуа
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
3
Муньос
18
Монреаль
18
Монреаль
3
Муньос
10
Порту
9
Исак
9
Исак
10
Порту
10
Сусо
5
Фернандо
5
Фернандо
10
Сусо
20
Васкес
11
Банега
11
Банега
20
Васкес
8
Торрес
7
Окампос
7
Окампос
8
Торрес
21
Эн-Несири
26
де Йонг
26
де Йонг
21
Эн-Несири
19
Хордан
16
Эль-Хаддади
16
Эль-Хаддади
19
Хордан
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Севилья
12
Роберто Лопес
АП
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
9
Рони Лопеш
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
17
Пабло Перес
ЦЗ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Остались в запасе
12
Роберто Лопес
АП
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
1
Алекс Ремиро
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
17
Давид Зурутуса
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
24
Хулен Лобете
ЦФ
Остались в запасе
9
Рони Лопеш
ПВ
8
Хосе Алонсо
ЦП
17
Пабло Перес
ЦЗ
13
Альфонсо Пастор
ВР
13
Хави Диас
ВР
34
Диего Карлос
ЦЗ
6
Фелипе Родригес
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Статистика матча Реал Сосьедад - Севилья
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Информация о матче
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