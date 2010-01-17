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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Марсель
Бордо - Марсель: обзор матча 17 января 2010
Бордо
17.01.2010, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Марсель
45'
С. Манданда (АГ)
81'
Б. Шейру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Марсель
Замена
Л. Сане
️️️️
Я. Плашил
ГОЛ! 1:1!
Б. Шейру
Пас отдал
Брандао
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Э. Сиссе
Замена
Г. Бокали
️️️️
Г. Хайнце
Травма
Г. Хайнце
Желтая карточка
Л. Гонсалес
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Л. Боннар
Красная карточка
М. Планюс
Замена
У. Раме
️️️️
С. Каррассо
Травма
С. Каррассо
Желтая карточка
М. Шальме
Желтая карточка
Б. Шейру
Замена
Фернандо
️️️️
Й. Гуффран
+1
Желтая карточка
Брандао
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
С. Манданда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
14
Бенуа Тремулинас
ЛЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
27
Марк Планюс
ЦЗ
21
Матье Шальме
ПЗ
17
Вендел
ЛП
12
Алу Диарра
(К)
ОП
94
Йоан Гуффран
ЦП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
18
Ярослав Плашил
ПП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
21
Лоран Боннар
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
5
Габриэль Хайнце
ПЗ
27
Лучо Гонсалес
ОП
8
Бенуа Шейру
ЦП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЛФ
11
Брандао
ЦФ
7
Фабрис Абриэль
РФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бордо
16
Ульрих Раме
ВР
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
20
Жуссие
ЦП
6
Фернандо
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
2
Гарри Бокали
ПЗ
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
4-1-4-1
16
Каррассо
14
Тремулинас
13
Сиани
27
Планюс
21
Шальме
12
Диарра
17
Вендел
94
Гуффран
8
Гуркюфф
18
Плашил
27
Шамах
4-1-2-3
30
Манданда
5
Хайнце
4
Хилтон
20
Диавара
21
Боннар
27
Гонсалес
8
Шейру
22
Сиссе
7
Абриэль
11
Брандао
76
Ньянг
16
Каррассо
16
Раме
16
Раме
16
Каррассо
18
Плашил
22
Сане
22
Сане
18
Плашил
94
Гуффран
6
Фернандо
6
Фернандо
94
Гуффран
5
Хайнце
2
Бокали
2
Бокали
5
Хайнце
21
Боннар
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
21
Боннар
22
Сиссе
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
22
Сиссе
Остались в запасе
Бордо
Марсель
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Главный тренер
Лоран Блан
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
0
Франк Жюрьетти
ЛЗ
20
Жуссие
ЦП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
11
Давид Белльон
ЦФ
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
16
Элинтон Андраде
ВР
Главный тренер
Лоран Блан
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бордо - Марсель
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Лоран Дюамель
(Руан)
Стадион:
Шабан Дельма
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:55 (прямая)
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