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Судьи
Главный судья:
Давид Медье Хименес

Атлетик - Севилья

09.07.2020, Четверг, 23:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 35 тур Атлетик - Севилья
Испания. Примера (2019/2020)
19 тур
3 января, пятница 23:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
38 тур
18 мая, суббота 17:15 Севилья 2:0 Атлетик
19 тур
13 января, воскресенье 18:15 Атлетик 2:0 Севилья
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
ответный матч		 16 января, среда 22:30 Севилья 0:1 Атлетик
Испания. Кубок (2018/2019)
1/8 финала
первый матч		 10 января, четверг 21:30 Атлетик 1:3 Севилья
Испания. Примера (2017/2018)
27 тур
3 марта, суббота 18:15 Севилья 2:0 Атлетик
8 тур
14 октября, суббота 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
25 тур
2 марта, четверг 23:30 Севилья 1:0 Атлетик
6 тур
24 сентября, суббота 19:30 Атлетик 3:1 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 20:30 Атлетик 3:1 Севилья
19 тур
9 января, суббота 20:15 Севилья 2:0 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 14 апреля, четверг 22:05 Севилья 1:2
(5:4)п		 Атлетик
Лига Европы (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 7 апреля, четверг 22:05 Атлетик 1:2 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
4 апреля, суббота 17:00 Севилья 2:0 Атлетик
10 тур
2 ноября, воскресенье 14:00 Атлетик 1:0 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
35 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Атлетик 3:1 Севилья
16 тур
15 декабря, воскресенье 22:00 Севилья 1:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
30 тур
8 апреля, понедельник 23:59 Севилья 2:1 Атлетик
11 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 Атлетик 2:1 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
32 тур
8 апреля, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Севилья
13 тур
20 ноября, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
27 тур
6 марта, воскресенье 21:00 Атлетик 2:0 Севилья
8 тур
24 октября, воскресенье 21:00 Севилья 4:3 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
24 тур
28 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Атлетик
5 тур
26 сентября, суббота 20:00 Атлетик 0:4 Севилья
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
ответный матч		 4 марта, среда 22:00 Атлетик 3:0 Севилья
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 22:00 Атлетик 1:2 Севилья
6 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Севилья 4:0 Атлетик
Испания. Кубок (2008/2009)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, среда 23:15 Севилья 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Севилья 4:1 Атлетик
19 тур
12 января, суббота 23:55 Атлетик 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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