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Судьи
Главный судья:
Матеу Лаос (Валенсия)
Материалы

Эспаньол - Реал

28.06.2020, Воскресенье, 23:00 мск Барселона, стадион Корнелья-Эль Прат Испания. Примера, 32 тур Эспаньол - Реал
Испания. Примера (2019/2020)
16 тур
7 декабря, суббота 15:00 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2018/2019)
21 тур
27 января, воскресенье 22:45 Эспаньол 2:4 Реал
5 тур
22 сентября, суббота 21:45 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Примера (2017/2018)
26 тур
27 февраля, вторник 22:00 Эспаньол 1:0 Реал
7 тур
1 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:0 Эспаньол
Испания. Примера (2016/2017)
23 тур
18 февраля, суббота 18:15 Реал 2:0 Эспаньол
4 тур
18 сентября, воскресенье 21:45 Эспаньол 0:2 Реал
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
31 января, воскресенье 22:30 Реал 6:0 Эспаньол
3 тур
12 сентября, суббота 17:00 Эспаньол 0:6 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Эспаньол 1:4 Реал
18 тур
10 января, суббота 18:00 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 18:00 Реал 3:1 Эспаньол
19 тур
12 января, воскресенье 22:00 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, вторник 23:59 Реал 1:0 Эспаньол
Испания. Кубок (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 21 января, вторник 23:59 Эспаньол 0:1 Реал
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 23:59 Эспаньол 1:1 Реал
16 тур
16 декабря, воскресенье 22:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2011/2012)
26 тур
5 марта, понедельник 00:30 Реал 5:0 Эспаньол
7 тур
2 октября, воскресенье 23:59 Эспаньол 0:4 Реал
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
13 февраля, воскресенье 23:00 Эспаньол 0:1 Реал
4 тур
21 сентября, вторник 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
Испания. Примера (2009/2010)
21 тур
6 февраля, суббота 23:55 Реал 3:0 Эспаньол
2 тур
12 сентября, суббота 22:00 Эспаньол 0:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
28 февраля, суббота 23:55 Эспаньол 0:2 Реал
6 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 2:2 Эспаньол
Испания. Примера (2007/2008)
27 тур
8 марта, суббота 22:00 Реал 2:1 Эспаньол
8 тур
20 октября, суббота 23:55 Эспаньол 2:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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