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Судьи
Главный судья:
Эдуардо Прието Иглесиас (Наварра)
Материалы

Реал Сосьедад - Сельта

24.06.2020, Среда, 20:30 мск Сан-Себастьян, стадион Реале Арена Испания. Примера, 31 тур Реал Сосьедад - Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
10 тур
27 октября, воскресенье 14:00 Сельта 0:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2018/2019)
31 тур
7 апреля, воскресенье 19:30 Сельта 3:1 Реал Сосьедад
13 тур
26 ноября, понедельник 23:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
ответный матч		 5 декабря, среда 22:30 Реал Сосьедад 2:0 Сельта
Испания. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
первый матч		 1 ноября, четверг 18:15 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2017/2018)
20 тур
21 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:2 Сельта
1 тур
19 августа, суббота 19:15 Сельта 2:3 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2016/2017)
38 тур
21 мая, воскресенье 17:45 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
19 тур
22 января, воскресенье 20:30 Реал Сосьедад 1:0 Сельта
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
12 марта, суббота 20:15 Сельта 1:0 Реал Сосьедад
10 тур
1 ноября, воскресенье 00:05 Реал Сосьедад 2:3 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 23:59 Реал Сосьедад 1:1 Сельта
3 тур
13 сентября, суббота 23:59 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
Испания. Примера (2013/2014)
33 тур
12 апреля, суббота 18:00 Сельта 2:2 Реал Сосьедад
14 тур
23 ноября, суббота 21:00 Реал Сосьедад 4:3 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
21 тур
26 января, суббота 19:00 Сельта 1:1 Реал Сосьедад
2 тур
25 августа, суббота 21:00 Реал Сосьедад 2:1 Сельта
Испания. Кубок (2008/2009)
3 раунд
8 октября, среда 23:30 Сельта 2:0 Реал Сосьедад
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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