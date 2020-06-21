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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Осасуна
Валенсия - Осасуна: обзор матча 21 июня 2020
Валенсия
21.06.2020, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 0
Завершен
Осасуна
12'
Г. Гедеш
35'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Осасуна
Замена
В. Эскердо
️️️️
Родриго
89'
85'
Желтая карточка
Р. Гарсия
78'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Адриан
69'
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Д. Брашанац
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
67'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
М. Гомес
67'
65'
Желтая карточка
П. Эступиньян
Замена
Д. Васс
️️️️
Ж. Кондогбиа
58'
46'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
И. Перес
46'
Замена
Э. Гальего
️️️️
М. Кардона
46'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Р. Навас
ГОЛ! 2:0!
Родриго
Пас отдал
Г. Гедеш
35'
Желтая карточка
Г. Гедеш
27'
ГОЛ! 1:0!
Г. Гедеш
Пас отдал
Х. Коста
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Даниэль Парехо
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Осасуна
23
Рубен
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
6
Ойер
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
21
Иньиго Перес
ЦП
22
Марк Кардона
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Валенсия
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
18
Энрик Гальего
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
35
Хосе Хуальде
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Силлессен
24
Коста
3
Паулиста
10
Парехо
24
Флоренци
22
Гильямон
19
Кондогбиа
7
Солер
11
Гедеш
9
Гомес
19
Родриго
3-3-2-2
23
Рубен
15
Гарсия
5
Гарсия
16
Навас
22
Видаль
6
Ойер
2
Эступиньян
5
Брашанац
21
Перес
20
Адриан
22
Кардона
19
Кондогбиа
10
Васс
10
Васс
19
Кондогбиа
9
Гомес
14
Торрес
14
Торрес
9
Гомес
19
Родриго
22
Эскердо
22
Эскердо
19
Родриго
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
21
Перес
14
Гарсия
14
Гарсия
21
Перес
5
Брашанац
8
Мерида
8
Мерида
5
Брашанац
16
Навас
10
Торрес
10
Торрес
16
Навас
22
Кардона
18
Гальего
18
Гальего
22
Кардона
20
Адриан
11
Арнайц
11
Арнайц
20
Адриан
Остались в запасе
Валенсия
Осасуна
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
1
Серхио Эррера
ВР
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
7
Хон Монкайола
ЦП
10
Аймар Орос
ЦП
35
Хосе Хуальде
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Валенсия - Осасуна
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
Главный судья:
Давид Медье Хименес
Стадион:
Месталья
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