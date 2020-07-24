Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Санта-Клара - Витория Гимараеш
Санта-Клара - Витория Гимараеш: обзор матча 24 июля 2020
Санта-Клара
24.07.2020, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 2
Завершен
Витория Гимараеш
35'
T. Santana
43'
К. Жуниор (П)
45'
Ф. Анен
71'
А. Андре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Санта-Клара - Витория Гимараеш
Замена
C. Martins
️️️️
П. Санья
87'
81'
Желтая карточка
А. Андре
Желтая карточка
Ф. Кардосо
80'
Желтая карточка
Кризан
80'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
76'
71'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Андре
67'
Замена
А. Уаттара
️️️️
O. John
67'
Замена
Ж. Педру
️️️️
Д. Вилль Поа
63'
Желтая карточка
Д. Вилль Поа
Желтая карточка
T. Santana
58'
Замена
Линкольн
️️️️
Z. Manuel
53'
Замена
А. Карвальо
️️️️
Нене
46'
45'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Анен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
К. Жуниор
43'
Желтая карточка
Нене
37'
ГОЛ! 1:0!
T. Santana
Пас отдал
К. Жуниор
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
18
Нене
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
10
Costinha
ЦП
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Витория Гимараеш
1
Douglas Jesus
ВР
4
Валерий Бондаренко
ЦЗ
29
Флоран Анен
ЦЗ
14
Pedro Henrique
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
24
Mikel Agu
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
0
O. John
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
12
CÃ©sar Martins
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
Витория Гимараеш
24
Victor García
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Давидсон
ЦП
45
Жоау Педру
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
7
Абу Уаттара
ЦФ
4-3-3
13
Феррейра
12
Сануси
5
15
Кардосо
95
Санья
18
Нене
23
Рашид
10
9
13
Жуниор
70
4-4-1-1
1
77
Сако
29
Анен
14
4
Бондаренко
10
Эдвардс
21
Андре Андре
31
Поа
24
10
Тейшейра
0
95
Санья
12
12
95
Санья
18
Нене
8
Карвальо
8
Карвальо
18
Нене
70
18
Линкольн
18
Линкольн
70
9
9
Кризан
9
Кризан
9
31
Поа
45
Педру
45
Педру
31
Поа
0
7
Уаттара
7
Уаттара
0
Остались в запасе
Санта-Клара
Витория Гимараеш
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
99
Marco Pereira
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
10
Рочинья
ЦФ
24
Victor García
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Давидсон
ЦП
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Остались в запасе
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
99
Marco Pereira
ВР
15
Joao Lucas
ЦЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
0
D. Salomao
ЦФ
Остались в запасе
10
Рочинья
ЦФ
24
Victor García
ЦЗ
43
Joseph Amoah
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
88
Пепе
ЦП
11
Давидсон
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Статистика матча Санта-Клара - Витория Гимараеш
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу де Сан Мигель
Новости команд
Все
Санта-Клара
Витория Гимараеш
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Фамаликан»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«Бенфика» – «Санта-Клара»: прогноз и ставки на матч 12 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.11 10:00
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Прогноз на точный счет матча «Фаренсе» – «Санта-Клара»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:24
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+