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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Санта-Клара
Спортинг - Санта-Клара: обзор матча 10 июля 2020
Спортинг
10.07.2020, пятница, 21:15
Португалия. Примейра, 31 тур
1 : 0
Завершен
Санта-Клара
67'
Ж. Кабрал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Санта-Клара
89'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
Желтая карточка
Т. Томаш
87'
Замена
К. Борха
️️️️
М. Акунья
84'
81'
Замена
Z. Manuel
️️️️
О. Рашид
81'
Замена
Кризан
️️️️
T. Santana
Замена
М. Нуньес
️️️️
И. Думбия
78'
Замена
Т. Томаш
️️️️
А. Шпорар
77'
74'
Замена
F. Ramos
️️️️
M. Cande
74'
Замена
D. Salomao
️️️️
А. Карвальо
Желтая карточка
Г. Плата
69'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кабрал
67'
64'
Желтая карточка
T. Santana
Желтая карточка
М. Акунья
63'
Желтая карточка
И. Думбия
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Вендел
ЦП
19
Гонсало Плата
ЦФ
99
Андраж Шпорар
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
24
Mamadu Cande
ЦП
23
Осама Рашид
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
18
Линкольн
ЦП
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
27
Матеус Нуньес
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
8
Тиагу Томаш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Санта-Клара
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
9
Кризан
ЦФ
70
ZÃ© Manuel
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
3-3-1-1-2
81
Максимиану
21
Акунья
72
Куарежма
4
Коатес
25
Мендеш
8
Думбия
33
Ристовски
8
Вендел
77
Кабрал
99
Шпорар
19
Плата
4-4-2
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
12
Сануси
23
Рашид
8
Карвальо
18
Линкольн
24
9
13
Жуниор
99
Шпорар
8
Томаш
8
Томаш
99
Шпорар
21
Акунья
26
Борха
26
Борха
21
Акунья
8
Думбия
27
Нуньес
27
Нуньес
8
Думбия
24
88
88
24
9
9
Кризан
9
Кризан
9
23
Рашид
70
70
23
Рашид
8
Карвальо
0
0
8
Карвальо
Остались в запасе
Спортинг
Санта-Клара
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
6
Родриго Батталья
ЦП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
97
Rodolfo Cardoso
ЦФ
15
Joao Lucas
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Спортинг - Санта-Клара
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Спортинг
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Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
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Спортинг
1 : 0
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Морейренcе
- : -
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0 : 2
01.11.2026
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Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
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Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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