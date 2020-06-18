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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Тондела
Спортинг - Тондела: обзор матча 18 июня 2020
Спортинг
18.06.2020, четверг, 23:15
Португалия. Примейра, 27 тур
2 : 0
Завершен
Тондела
13'
Ж. Кабрал
31'
А. Шпорар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Тондела
89'
Желтая карточка
R. Alves
88'
Замена
П. Аугусто
️️️️
Пепелу
Замена
П. Мендеш
️️️️
А. Шпорар
88'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Г. Плата
75'
Замена
К. Борха
️️️️
J. Mathieu
75'
73'
Замена
J. Rubio Toro
️️️️
R. Valente
73'
Замена
R. Fonseca
️️️️
R.
Замена
Р. Батталья
️️️️
Вендел
69'
Замена
С. Ристовски
️️️️
Р. Камашу
69'
62'
Замена
R. Alves
️️️️
Y. Tavares
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Шпорар
31'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Кабрал
13'
10'
Желтая карточка
Y. Tavares
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
22
JÃ©rÃ©my Mathieu
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
27
Матеус Нуньес
ЦП
8
Вендел
ЦП
64
Рафаэл Камашу
ЦП
99
Андраж Шпорар
ЦФ
19
Гонсало Плата
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Тондела
14
Клаудио Рамос
ВР
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
23
Yohan Tavares
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
33
Марко Петкович
ЦЗ
7
Джон Мурильо
ЦП
5
JoÃ£o Jaquite
ЦП
18
Пепелу
ЦП
0
R. Valente
ЦП
30
Richard
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Спортинг
40
Renan Ribeiro
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
12
Чику Жеральдеш
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
34
Ricardo Alves
ЦЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
28
Педро Аугусто
ЦП
20
Пите
ЦП
8
Johnathan Rubio Toro
ЦП
99
Rúben Fonseca
ЦФ
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
4-3-1-2
81
Максимиану
25
Мендеш
22
4
Коатес
72
Куарежма
27
Нуньес
8
Вендел
64
Камашу
77
Кабрал
19
Плата
99
Шпорар
4-4-2
14
Рамос
23
20
Феррейра
33
Петкович
14
Сампайо
5
18
Пепелу
0
7
Мурильо
19
30
22
26
Борха
26
Борха
22
64
Камашу
33
Ристовски
33
Ристовски
64
Камашу
8
Вендел
6
Батталья
6
Батталья
8
Вендел
19
Плата
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
19
Плата
99
Шпорар
9
Мендеш
9
Мендеш
99
Шпорар
23
34
34
23
18
Пепелу
28
Аугусто
28
Аугусто
18
Пепелу
0
8
8
0
19
99
99
19
Остались в запасе
Спортинг
Тондела
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
20
Пите
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Остались в запасе
40
Renan Ribeiro
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
11
Жоэльсон Фернандеш
ЦФ
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
20
Пите
ЦП
19
Tomislav Strkalj
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Спортинг - Тондела
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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